Пензенцы раскритиковали новое место для блошиного рынка

22.11.2023 | 12:49

Не все жители Пензы согласны с идеей перенести блошиный рынок, изгнанный с улицы Тернопольской, к ТРЦ «Квадрат» на проспекте Победы.

Такой план возник в администрации города после того, как 11 ноября на Тернопольской вдоль тротуара выстроились продавцы старых вещей. Барахолка вызвала мощную волну возмущения жителей микрорайона. Полиция составила на торговцев протоколы, им также пообещали найти новое место для блошиного рынка.

Больше торговцы на Тернопольской не появлялись. А в мэрии предложили переселить их на муниципальную территорию к «Квадрату», причем предусмотреть биотуалеты и контейнеры для мусора.

«Там же рядом детская поликлиника и роддом. Под горочку весной ручьем весь мусор поплывет», - привела аргументы против пензячка. Однако ей возразили, что роддом находится достаточно далеко от ТРЦ.

«Рынок должен быть расположен не там, где удобно чиновникам, а там, где удобно жителям города! Вот если будет такой подход, то и вопросов не будет», - решительно высказал свое мнение другой участник обсуждения.

Еще один комментатор предложил разместить торговлю подержанными вещами на территории Центрального или зеленого рынка.

«Там все равно такие территории пустуют, и заодно немного администрация города благоустроит. А главное - расположение удобное, так как туда можно доехать из всех районов города на общественном транспорте!» - обосновал он свою точку зрения.

А пензячка по имени Ольга обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с этой же темой.

Она напомнила, что когда-то блошиный рынок назывался «богдашкой» - по имени улицы Богданова, где он функционировал много лет. Власти яростно боролись с ним, но рынок возрождался. В конце концов его выжили на Гидрострой, узаконили и дали название «Мода из комода».

«Но и сейчас каждое воскресенье на окраину Пензы приезжают сотни продавцов и тысячи покупателей. Даже сейчас, когда привычное место перекопано в связи с реконструкцией улицы Ново-Терновской, барахолка просто слегка изменила дислокацию», - рассказала Ольга.

По ее убеждению, блошиный рынок может стать яркой местной достопримечательностью, как это происходит во многих европейских городах. Просто надо не загонять его в подполье, с глаз долой, а направить в цивилизованное русло, создав удобства и продавцам, и покупателям.

«Работать он может один выходной день, а располагаться должен в таком месте, чтобы из любой точки Пензы можно было доехать до него. Нужно дать возможность продавцам показать товар лицом, а покупателям - рассмотреть и выбрать приглянувшуюся вещь. Тогда наш блошиный рынок станет привлекательным для туристов, желающих приобрести винтаж или диковинку. Можно даже взимать крохотную, буквально копеечную плату за вход - тогда возрастает вероятность, что человек, приехавший просто поглазеть, не уйдет без покупки. И в выгоде будут все, в том числе городская казна», - изложила горожанка собственное видение решения проблемы.