В Пензе предложили новое место для блошиного рынка

21.11.2023 | 08:54

В понедельник, 20 ноября, на совещании в администрации Пензы обсуждали актуальный вопрос - выделение площадки для торговли подержанными вещами.

Место для блошиного рынка стали искать после того, как 11 ноября на улице Тернопольской образовалась стихийная барахолка. Продавцы старых вещей, разместившие товар прямо на земле вдоль тротуаров, вызвали возмущение местных жителей.

К полудню к месту торговли прибыли работники администрации и полиция, на продавцов составили протоколы. Назавтра, 12 ноября, барахолки на Тернопольской не оказалось. Не появились продавцы и в следующие выходные.

Тем не менее горожанам пообещали найти подходящее место для блошиного рынка. Именно эту проблему обсудили в мэрии. Одним из вариантов стала муниципальная территория за торговым центром «Квадрат».

На ней предлагается организовать сезонную ярмарку, где по выходным дням будут предоставлять места пожилым гражданам, желающим реализовать свои товары. Как сообщили в пресс-службе мэрии, будет предусмотрена установка биотуалетов и контейнеров для мусора.