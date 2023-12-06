В Пензе меняют неисправные элементы на детских площадках

06.12.2023 | 10:09

На детских и спортивных площадках Пензы идет обновление неисправных и обветшавших элементов, которые можно заменять вне зависимости от времени года. Процесс демонтажа уже завершен, сейчас идет установка новых конструкций.

Об этом сообщил глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пензенцы не раз обращали внимание на состояние детских площадок, элементы которых пришли в негодность и представляют собой опасность для детей. В частности, это касается территорий на улицах Красной и Бухарской, а также 4-го Орловского проезда, где конструкции сгнили.

А в сквере «Могилевский дворик» вообще демонтировали все элементы после того, как возмущенный горожанин опубликовал фото опасной для жизни и здоровья детей горки.

По словам Александра Басенко, до конца года полностью завершится ремонт 39 запланированных объектов. На эти цели из городского бюджета направлено около 2,4 млн рублей.

Будут приведены в порядок не только горки, качалки-балансиры, карусели и песочницы, но также тренажеры и малые архитектурные формы. Работники подрядной организации заменят фанерные части, демпферы и заглушки, отремонтируют тренажерные механизмы, опоры для ног, каркасы качелей с подвесами, обновят секции сеток ограждения.