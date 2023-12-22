В главном парке Пензы построят бесплатную детскую площадку

22.12.2023 | 18:11

В парке им. В. Г. Белинского появится бесплатная площадка для детей. Об этом в пятницу, 22 декабря, на встрече с журналистами рассказал глава Пензы Александр Басенко.

Зону обустроят в ходе второго этапа капитального ремонта парка. Благоустройство планируют продолжить с точки, где остановились, - от начала склона к Тропе здоровья рядом с планетарием.

«Там есть несколько площадок, которые не заняты деревьями. В будущем году предполагаем там сделать хорошую площадку для маленьких детей», - сообщил Александр Басенко.

Ранее в своем телеграм-канале глава города рассказал, что проект благоустройства должен пройти государственную экспертизу.

«Рассчитываем получить положительное заключение до Нового года», - отметил он.