Пензенским работающим пенсионерам разъяснили правила индексации

02.06.2021 | 17:40

В Пензенской области около 14,4% пенсионеров (порядка 62 тысяч человек) не пользуются предоставленной им возможностью отдыха, а продолжают трудиться.

С февраля 2016 года работающим пенсионерам не индексируются пенсия и фиксированная выплата к ней. А вот когда гражданин перестает работать, пенсия поступает в полном объеме с учетом всех индексаций за период его трудовой деятельности.

Выплата пенсии в полном объеме начинается через три месяца после увольнения, но разница в ее размере доплачивается за период с первого числа следующего за увольнением месяца.

Например, если пенсионер уволился с работы в мае 2021 года, то пенсию с учетом пропущенных индексаций он получит в сентябре. Также в сентябре пройдет доплата за предыдущие три месяца: июнь, июль, август.

Перерасчет пенсии с учетом индексации проводится в беззаявительном порядке, на основании сведений, поступающих от работодателей не позднее 15-го числа каждого месяца. Если пенсионер состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., то налоговая служба проинформирует фонд о прекращении им деятельности.

Узнать точный размер пенсии после увольнения можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР, запросив выписку из индивидуального личного счета.

«Обращаем внимание, что пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.