Общество

Пензенским работающим пенсионерам разъяснили правила индексации

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В Пензенской области около 14,4% пенсионеров (порядка 62 тысяч человек) не пользуются предоставленной им возможностью отдыха, а продолжают трудиться.

С февраля 2016 года работающим пенсионерам не индексируются пенсия и фиксированная выплата к ней. А вот когда гражданин перестает работать, пенсия поступает в полном объеме с учетом всех индексаций за период его трудовой деятельности.

Выплата пенсии в полном объеме начинается через три месяца после увольнения, но разница в ее размере доплачивается за период с первого числа следующего за увольнением месяца.

Например, если пенсионер уволился с работы в мае 2021 года, то пенсию с учетом пропущенных индексаций он получит в сентябре. Также в сентябре пройдет доплата за предыдущие три месяца: июнь, июль, август.

Перерасчет пенсии с учетом индексации проводится в беззаявительном порядке, на основании сведений, поступающих от работодателей не позднее 15-го числа каждого месяца. Если пенсионер состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., то налоговая служба проинформирует фонд о прекращении им деятельности.

Узнать точный размер пенсии после увольнения можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР, запросив выписку из индивидуального личного счета.

«Обращаем внимание, что пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

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Гость||

Ждал друг-пенсионер,но так и не дождался. Пришёл с работы и умер.

Гость||

А почему не разъясняете ипешникам, что им балы не начисляются? Почему не разъясняете ипешникам, что пенсию они получат по минималке? Почему вы это скрываете?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенским работающим пенсионерам разъяснили правила индексации
Правило № 1:

За партию "Единая Россия", единороссов, кандидатов, выдвиженцев, депутатов одномандатников членов этой партии НЕ голосовать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области около 14,4% пенсионеров (порядка 62 тысяч человек) не пользуются предоставленной им возможностью отдыха, а продолжают трудиться.
И все они если дружат с головой не будут голосовать за единороссов.

Гость||

Ужас, а в какой ещё стране есть работающие пенсионеры ? Может конечно у кого и пенсия небольшая, но знаю таких которые работают от жадности - на Турцию не хватит.

Гость||

Я дурачек.И я никому ничего бы,не обьяснял. Какая разница ,какие гроши будут получать людишки.Главное не вернуться в 90е и сплотиться против всего мира и врагов ,вокруг сильного призедента. Кстати слово призедент, пиндосское или русское ?

Гость||

Болтуны.

Гость||

Зачем же так жестоко издеваться. Это индексация неработающим пенсионерам.

Имя: Гость
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