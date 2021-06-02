Общество

Назначен новый прокурор еще одного района Пензенской области

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Прокурором Сосновоборского района Пензенской области в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 31 мая 2021 года назначен младший советник юстиции Кирилл Евгеньевич Бунтов.

Кирилл Бунтов родился в 1991 году в Никольске. В 2013 году окончил обучение в Саратовской государственной юридической академии по специальности «юриспруденция».

С августа 2014 года проходит службу в органах прокуратуры. Последнее место работы - заместитель прокурора Ленинского района Пензы.

«За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области. Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В тот же день на должность прокурора Сердобского района был назначен Дмитрий Соломадин.

Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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Гость||

Все молоденькие. Крааасивенькие

Гость||

Гость писал(a):

Все молоденькие. Крааасивенькие
чот на цуннера похож

Имя: Гость
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