Общество

Стало известно о назначении прокурора Сердобского района

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31 мая 2021 года младший советник юстиции Соломадин Дмитрий Евгеньевич назначен на должность прокурора Сердобского района Пензенской области.

Дмитрий Соломадин родился в 1981 году в Пензе. В 2003 году окончил обучение в Саратовской государственной академии права по специальности «Юриспруденция».

С ноября 2015 года Дмитрий Соломадин проходит службу в органах прокуратуры.

«За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области. Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка», - сообщила старший помощник прокуратуры Пензенской области Светлана Артамонова.

За последние полтора месяца в органах прокуратуры произошло несколько новых назначений.

В середине апреля Александр Занадолбин был назначен на должность прокурора Наровчатского района. В Городищенский район перешел из Иссинского старший советник юстиции Вячеслав Кандрашкин. В Тамалинском кресло прокурора заняла Жанна Тюнина.

31 мая начал исполнять свои обязанности новый заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков, прибывший из Воронежа.

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Гость||

Мож разгон даст тамошней коза ностре.

Гость||

А кто там козаностра?

Имя: Гость
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