Общество

Жители области сделали свой выбор в голосовании за зоны благоустройства

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В Пензенской области завершилось рейтинговое голосование за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Оно проводилось с 26 апреля по 30 мая.

На выбор представлялись 44 общественные территории в шести муниципальных образованиях региона: Пензе, Заречном, Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове и Сердобске.

По предварительным данным на 19:00 30 мая, в голосовании приняли участие 70 477 человек. 32 263 из них выбирали объект для благоустройства в Пензе, 11 231 - в Заречном, 10 026 - в Кузнецке, 6 578 - в Каменке, 6 142 - в Сердобске и 4 237 - в Нижнем Ломове.

Голосовать могли жители не только этих городов, но и других населенных пунктов региона. Каждый мог сделать свой выбор лишь один раз.

В результате в областном центре предварительно наибольшее число голосов было отдано за благоустройство набережной реки Суры в районе моста Дружбы (6 625, 20,53%). На втором месте лидировавшая ранее зона отдыха у Арбековских прудов (6 012, 18,63%), на третьем - сквер за дворцом единоборств «Воейков» (2 339, 7,25%).

В Заречном в лидеры вышла зона отдыха «Солнечная», в ее пользу свой выбор сделали 7 388 человек (66%). В Кузнецке - сквер у центральной городской библиотеки (2 819, 28%) и территория, прилегающая к памятнику воинам Великой Отечественной войны (2 800, 28%).

В Каменке в приоритете оказалась площадь и сквер Победы (3 349 голосов, 51%); в Сердобске - сквер Слепцова (2 674, 43,54%) в Нижнем Ломове - городской стадион Урицкого (3 798, 89,64%).

Окончательные итоги рейтингового голосования будут подведены в ближайшее время.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. С каждым разом в нем принимает участие все большее число граждан. Так, в 2020-м активную позицию проявили 69 333 жителя области. Благодаря неравнодушным людям были выбраны и благоустроены 20 общественных пространств, 216 дворов в 11 муниципальных образованиях.

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Гость||

Уже не первый раз голосуют за набережную,а пока только слова.и никаких дел.Уже даано должны были ВСЕ ЭТАПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАКОНЧИТЬ.ИЛИ ВСЕ ПО КРУГУ ЗАНОВО НАЧИНАЕТСЯ.КАК И ВСЕ ДЕЛА В НАШЕЙ ПЕНЗЕ

Гость||

А флешмоб будет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители области сделали свой выбор в голосовании за зоны благоустройства
Напомню, что за реконструкцию улицы Московской тоже голосовали жители Пензы, и никто не говорил, что будут уничтожать почти 70-летние но, тем не менее, здоровые липы которые уже давно стали лицом главной пешеходной улицы Пензы. Это как? Нормально?

А вот ещё сквер на улице Пионерской. Голосуя за благоустройство этого сквера, разве кто-то знает, что в результате будет ликвидирован работающий и капитально отремонтированный в 2015 году фонтан? Кто знает такие нюансы?

В Пензе вообще фонтанов не осталось. Тот же фонтан в сквере на углу домов № 1 и № 3 на улице Кулакова известном сегодня как "45-й Меридиан". Вместо того чтобы восстановить душу и сердце этого сквера в 2017 году фонтан окончательно разобрали и поставили уродский арт-шлак. Это как? Нормально? Сквер муниципальный если что

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