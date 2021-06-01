В Пензе «Ростелеком» подключает к оптике частные дома в Веселовке

01.06.2021 | 16:17

Жителям частных домов в пензенском микрорайоне Веселовка стали доступны высокоскоростной интернет и телевидение Wink от «Ростелекома». Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network - гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных.

Эти услуги стали доступны 259 семьям после того, как специалисты компании проложили более километра кабельных линий и построили распределительную сеть на улице Львовской.

Сотрудники «Ростелекома» могут подключить жителям Веселовки и видеонаблюдение. Цифровой сервис позволяет контролировать обстановку в доме и на приусадебном участке из любой точки, где есть доступ в интернет. Для просмотра видеоизображения с камер на смартфон необходимо установить мобильное приложение «Умный дом. Ростелеком».

«У технологии GPON есть целый ряд преимуществ, и один из основных плюсов - высокая пропускная способность. Члены семьи могут одновременно использовать несколько цифровых сервисов. По одному оптическому кабелю, проложенному в дом, жители имеют возможность подключать к сети различные умные гаджеты и мобильные устройства на скорости до 1 Гб/с», - расказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

«Ростелеком» строит линию связи до микрорайона частной застройки за свой счет, а монтаж сети до каждого дома ведется по принципу софинансирования с собственниками жилья.

«Наш частный сектор находится на окраине города. Львовская улица очень длинная, и интернет по телефонному кабелю был доступен далеко не всем. С приходом оптики от «Ростелекома» все изменилось. Мы получили возможность пользоваться современными технологиями наравне с жителями пензенских многоэтажек: подключать Wi-Fi и смотреть телевидение высокой четкости», - прокомментировал житель Веселовки Федор Максимов.

Пользователям гигабитных сетей «Ростелекома» доступны пакетные предложения «Технологии выгоды», «Технологии выгоды+», «Игровой комбо 4 в 1», «Игровой комбо 4 в 1+». В основе этих тарифов - сверхскоростной интернет, онлайн-кинотеатр Wink, а также мобильная связь и игровые опции.

Подробнее о подключении услуг связи в коттеджных поселках Пензенской области можно узнать по телефону 8(800) 1000-800 (звонок бесплатный).