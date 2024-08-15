В Пензе не могут найти работников в сферу ЖКХ

15.08.2024 | 17:00

В Пензе не могут найти желающих работать в коммунальной сфере. Проблему на заседании комиссии гордумы в четверг, 15 августа, затронул и. о. начальника управления ЖКХ Георгий Баженов.

Он рассказал, что сотрудники ведомства проверяют готовность домов и социальных объектов к отопительному сезону. На каждый район города выделено всего по 1 человеку.

«В прошлом году было чудо, у нас было 2 человека на район. В этом году чуда не свершилось. Ходим, смотрим по мере сил. Очереди из желающих поработать в ЖКХ на том или ином поприще нет. Из этого можете сделать вывод о том, что профильных учебных заведений, которые могли бы нам дать кого-то для практики, нет. С биржи тоже не идут. Вот такая ситуация, уважаемые депутаты», - признал Георгий Баженов.

6 августа жилой фонд в Пензе был готов к отопительному сезону на 90%. Что касается образовательных организаций, то в этой сфере показатель готовности составлял 80%, медицинских - 70%.

В 2023 году отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября и продлился 184 дня, до 10 апреля 2024-го. За это время ресурс отключали 372 раза. Кроме того, в Пензе случилось несколько крупных аварий.