Жительница Лопатинского района осталась без денег и татуировки

09.10.2024 | 08:46

27-летняя жительница Лопатинского района решила последовать моде - нанести татуировку. В этом ей пообещала помочь ее ровесница из Городищенского района.

Услуга была оценена в 6 500 рублей. Потенциальная клиентка перевела деньги, после чего «тату-мастер» исчезла. Украшение так и осталось не нанесенным на кожу.

Обманутая женщина обратилась в полицию, и сыщики установили злоумышленницу. Теперь за мошенничество ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда аферисты продают несуществующие товары и услуги. Так, 42-летний пензенец, мечтавший о четвероногом друге, перевел за щенка корги 70 тыс. руб., однако после этого продавец стал недоступен.

А 32-летняя жительница Новгородской области обманула 45-летнюю пензячку, продав ей дубленку, которой никогда не было в природе. Мошенницу нашли, и суд приговорил ее к 160 часам обязательных работ.