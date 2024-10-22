Пензенцу начислили долг за вывоз ТКО на основании старых данных

22.10.2024 | 17:15

Жителю Пензы приносили квитанции за вывоз мусора на основании сведений, не обновлявшихся свыше 10 лет. Мужчина отказался вносить завышенные суммы и обратился в прокуратуру.

Пензенец живет в частном доме в 1-м Школьном проезде. ООО «Управление благоустройства и очистки», пользуясь старыми данными, начисляло горожанину плату за услугу, исходя из того, что в доме зарегистрированы 5 человек.

Однако в 2011-м трое жильцов снялись с учета, а с 2023-го в доме прописан только 1 человек.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что региональный оператор не обновлял базу данных и не запрашивал информацию в уполномоченных органах.

«В результате этого заявителю был необоснованно начислен долг за коммунальную услугу в размере около 10 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Руководителю ООО «Управление благоустройства и очистки» внесли представление. Оно рассмотрено и удовлетворено. Пензенцу сделали перерасчет и аннулировали долг.

Виновное должностное лицо организации привлекли к ответственности.