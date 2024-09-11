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Криминал

В Пензе и еще 12 регионах вскрыта сеть узлов связи для афер из-за рубежа

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Сотрудники полиции, ФСБ и спецназа Росгвардии ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. С ее помощью злоумышленники, находившиеся за рубежом, имели возможность анонимно совершать преступления в России.

Предварительно установлено, что криминальная схема действовала на территории 13 субъектов РФ, в том числе в Пензе. Указания раздавал анонимный куратор из-за границы. Он через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские.

«Соучастники устанавливали оборудование в арендованных квартирах, обеспечивали его настройку и регулярную замену заблокированных сим-карт. Чтобы скрыть расположение сим-боксов, каждые несколько дней их перевозили в другое место», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате обысков, проведенных в том числе пензенскими полицейскими, было изъято 39 единиц сетевого оборудования. В органы внутренних дел доставлены 26 человек, которые могут быть участниками криминальной схемы.

«В настоящее время полицейским известно более чем о 8 000 номеров, которые использовались участниками криминальной схемы. С их помощью были совершены не менее 100 мошенничеств и других противоправных деяний», - добавила Ирина Волк.

Уголовные дела запрошены Следственным департаментом МВД России из следственных органов субъектов РФ для объединения в одно производство.

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Источник — видео МВД России
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