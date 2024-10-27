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Общество

Жителям Пензенской области дадут защиту от мошенников

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С 1 марта 2025 года в Пензенской области начнет действовать новый механизм защиты от мошенников - самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов.

Эта мера обезопасит жителей региона от злоумышленников, которые используют украденные или полученные обманом личные данные для оформления кредитов на жертву.

Как пояснили в областном правительстве, самозапрет нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства, обеспеченные залогом машины, образовательные кредиты, поручительство.

Мера не распространяется на выдачу средств по уже оформленным кредитным картам и оплату задолженности по выданным займам.

Заявление о самозапрете можно будет подать двумя способами. Первый - через портал госуслуг. Там документ переадресуют в бюро кредитных историй, затем уведомление о принятом решение разместят в личном кабинете пользователя.

«Второй способ подачи заявления - личный визит в МФЦ. В этом случае информация о решении бюро кредитных историй будет не только предоставлена через МФЦ, но и отобразится в личном кабинете гражданина на едином портале госуслуг», - сообщили в правительстве.

Все пензенские МФЦ уже готовы к оказанию такой услуги.

Самозапрет можно будет снять теми же способами. Такая защита предоставляется бесплатно, в любой момент и неограниченное число раз.

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