Пензенцам объяснили, почему на Оборонительном валу пожелтел газон

01.06.2021 | 10:49

Во вторник, 1 июня, в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, на балансе которого числится Оборонительный вал, рассказали о том, как ухаживают за травяным покровом.

Накануне в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Маргарита Ивановна, которую расстроил вид газона.

«Он весь высох и покрылся желтыми проплешинами. За всем надо следить, а травку в жару не поливали видимо», - рассказала женщина.

В парке пояснили, что с установлением теплой погоды полив газона ведется регулярно, через день, силами учреждения.

«На прошедшей жаркой неделе в этих целях привлекалась арендованная техника большего объема. Полив и подкормка удобрениями выполнялись в ночное время во вторник, четверг и субботу», - уточнили представители ЦПКиО.

Отмечается, что у объекта есть свои особенности, которые нужно учитывать: из-за крутого склона вода быстрее испаряется.

«Кроме того, зимой здесь производились вскрышные работы. В местах разрытий газон плохо приживается. Работы по уходу за травяным покровом будут продолжены», - заключили в парке.