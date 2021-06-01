Общество

Пензенцам объяснили, почему на Оборонительном валу пожелтел газон

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Во вторник, 1 июня, в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, на балансе которого числится Оборонительный вал, рассказали о том, как ухаживают за травяным покровом.

Накануне в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Маргарита Ивановна, которую расстроил вид газона.

«Он весь высох и покрылся желтыми проплешинами. За всем надо следить, а травку в жару не поливали видимо», - рассказала женщина.

В парке пояснили, что с установлением теплой погоды полив газона ведется регулярно, через день, силами учреждения.

«На прошедшей жаркой неделе в этих целях привлекалась арендованная техника большего объема. Полив и подкормка удобрениями выполнялись в ночное время во вторник, четверг и субботу», - уточнили представители ЦПКиО.

Отмечается, что у объекта есть свои особенности, которые нужно учитывать: из-за крутого склона вода быстрее испаряется.

«Кроме того, зимой здесь производились вскрышные работы. В местах разрытий газон плохо приживается. Работы по уходу за травяным покровом будут продолжены», - заключили в парке.

Источник — видео www.penza-gorod.ru
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Гость||

ну вот и нет проблемы

Гость||

А у чиновников в коттеджах навряд ли что- то засыхает и дохнет!

Гость||

Дык покрасить газон и всего-то делов.

Гость||

Да почему же все зеленые зоны в городе парку им. Белинского передают. В городе что нет организации по озеленению? Парк только вырубать и пилить умеет. А может он и деньги с кем-то пилит? Тогда понятно.

Гость||

Что-то в Спутнике ничего не высыхает, и уклон такой-же и площадь гораздо больше, и газон на загляденье.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

есть свои особенности, которые нужно учитывать: из-за крутого склона вода быстрее испаряется.
А таки есть зависимость скорости испарения от угла наклона?

Гость||

Тут главное об'яснить и всем сразу полегчало, главное делу придать законный вид и толк! Стало понятно, что так и задумывалось ...,проектом Ходоса. Но позвольте, а парк ведь денежки за уход возьмёт из бюджета как за ЗЕЛЁНЫЙ газон!

Гость||

В парке руководят лжецы и наглецы: пусть с'ездят в г.Спутник и посмотрят на их набережную, чтобы отпала охота врать!

Гость||

Главное, что полив есть. Можно успокоиться. А на сухой газон наплевать, так и должно быть. Давайте туристов приглашать, пусть тоже ужаснутся и расскажут всем про состояние наших достопримечательностей

Гость||

У бездельников и бездарей всегда наготове объяснение, почему ничего нельзя сделать.

Имя: Гость
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