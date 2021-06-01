Коронавирус в Пензенской области: итоги мая

За минувший месяц в Пензенской области зарегистрировали 2 264 случая коронавирусной инфекции: если на 1 мая их было 45 078, то на 1 июня - 47 342.
В начале мая ежедневно выявляли 80 и более инфицированных. Наибольший прирост заболевших зафиксирован 1-го числа - 87.
После 9 мая ежедневно прибавлялось более 70 пациентов. Наименьший прирост (70) зарегистрировали 31-го числа.
За месяц региональный оперативный штаб сообщил о 2 188 выписанных жителях области, перенесших коронавирус.
Смертность от коронавирусной инфекции в регионе в мае выросла. Ежедневно регистрировалось 5-6 погибших. Всего за месяц скончались 164 пациента, это на 51 больше, чем в апреле (113).
В марте коронавирус унес жизни 93 жителей области, в феврале - 58, в январе - 61.
Это бизнес. математика проста. В РФ 140 млн чел. Всех обязали носить маски. Каждый хоть раз купил маску. Если нет, то организации закупили. Очень грубо - с одной маски пусть 20 руб доход. (цены на них взлетели, где 15, где 35 руб.) Итого разовая выручка около 3 млрд руб. И так по кругу, потому что маски - расходный материал и требуются покупки новых. Добавьте к этому тесты на ковид по 2000 в среднем, оборудование, лекарства, вакцина... )))))))) капец.. нас доят, как коров, стригут как овец, и без стыда и совести. Искусственно создана необходимость - это же классика, основы продаж и бизнеса. И после этого нам смеют еще говорить, что денег нет в бюджете или на пенсии.