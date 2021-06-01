Общество

Коронавирус в Пензенской области: итоги мая

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За минувший месяц в Пензенской области зарегистрировали 2 264 случая коронавирусной инфекции: если на 1 мая их было 45 078, то на 1 июня - 47 342.

В начале мая ежедневно выявляли 80 и более инфицированных. Наибольший прирост заболевших зафиксирован 1-го числа - 87.

После 9 мая ежедневно прибавлялось более 70 пациентов. Наименьший прирост (70) зарегистрировали 31-го числа.

За месяц региональный оперативный штаб сообщил о 2 188 выписанных жителях области, перенесших коронавирус.

Смертность от коронавирусной инфекции в регионе в мае выросла. Ежедневно регистрировалось 5-6 погибших. Всего за месяц скончались 164 пациента, это на 51 больше, чем в апреле (113).

В марте коронавирус унес жизни 93 жителей области, в феврале - 58, в январе - 61.

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Гость||

Это бизнес. математика проста. В РФ 140 млн чел. Всех обязали носить маски. Каждый хоть раз купил маску. Если нет, то организации закупили. Очень грубо - с одной маски пусть 20 руб доход. (цены на них взлетели, где 15, где 35 руб.) Итого разовая выручка около 3 млрд руб. И так по кругу, потому что маски - расходный материал и требуются покупки новых. Добавьте к этому тесты на ковид по 2000 в среднем, оборудование, лекарства, вакцина... )))))))) капец.. нас доят, как коров, стригут как овец, и без стыда и совести. Искусственно создана необходимость - это же классика, основы продаж и бизнеса. И после этого нам смеют еще говорить, что денег нет в бюджете или на пенсии.

Гость||

Я все смотрю и думаю люди сами себе враги? Давайте посмотрим статистику когда началась вспышка вируса в Китае СМИ сообщало что из заболевших всего пять процентов курильщиков а остальные не курящие вот вам и вывод. Сами знаете идёт борьба с табаком чем больше некурящих тем больше больных. А ведь мы знаем что раньше даже в армии в солдатских пайках выдавалась махорка,табак исигореты, папиросы и не было никакой эпидемии даже время войны в нечеловеческих условиях. У каждого человека есть свой выбор курить или нет почему поминают права людей? Если я курю то природу вред своему здоровью акогда кто то решает за нас приносит вред всем! Когда же это поймут запретители? Я знаю людей которые всю жизнь курят и являются долгожителями.Лучше бы запретили алкоголь от которого травятся из за его качества!

Гость||

День сурка... Новости ни о чем, одно и тоже из недели в неделю. Очень не приятное зрелище - смотреть процедуру вакцинации, зачем ПОСТОЯННО показывать как делают уколы??? Противно....

Гость||

Врачам хватит врать. Нет никакой пандемии, и не было. Зато есть международная махинация и афёра 21го века.

Гость||

А зачем вы здесь торчите?

Гость||

вы всё врётиии...

Гость||

Печально, что смерти увеличиваются

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