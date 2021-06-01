Коронавирус в Пензенской области: итоги мая

01.06.2021 | 12:37

За минувший месяц в Пензенской области зарегистрировали 2 264 случая коронавирусной инфекции: если на 1 мая их было 45 078, то на 1 июня - 47 342.

В начале мая ежедневно выявляли 80 и более инфицированных. Наибольший прирост заболевших зафиксирован 1-го числа - 87.

После 9 мая ежедневно прибавлялось более 70 пациентов. Наименьший прирост (70) зарегистрировали 31-го числа.

За месяц региональный оперативный штаб сообщил о 2 188 выписанных жителях области, перенесших коронавирус.

Смертность от коронавирусной инфекции в регионе в мае выросла. Ежедневно регистрировалось 5-6 погибших. Всего за месяц скончались 164 пациента, это на 51 больше, чем в апреле (113).

В марте коронавирус унес жизни 93 жителей области, в феврале - 58, в январе - 61.