Общество

COVID-19: в области под наблюдением находится более 5 000 человек

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В Пензенской области за сутки подтвердили 73 случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в региональном оперативном штабе.

Лидерами по суточному приросту пациентов стали Пенза (29) и Кузнецкий район (11). Также 9 заразившихся выявили в Нижнеломовском, 7 - в Каменском, 5 - в Мокшанском, 3 - в Пензенском, 2 - в Лунинском, по 1 - в Бековском, Бессоновском, Иссинском и Лопатинском районах. В ЗАТО Заречный прибавилось 3 инфицированных.

С начала эпидемии в области зарегистрировали 47 342 случая коронавируса. Под наблюдением находятся 5 093 человека, снято с него - 133 654.

В лабораториях на коронавирус ПЦР-методом проверили 954 735 пациентов (всего 1 018 735 исследований). За сутки тесты сделали 2 534 человека.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 73,88% населения региона, добавили в оперативном штабе.

На 31 мая, по данным минздрава области, первым компонентом вакцины привились 133 000 жителей, полную иммунизацию прошли более 111 000. Это около 9% населения региона.

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Гость||

Мероприятия не проводили бы, еще меньше заболевших было бы.

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