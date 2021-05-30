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Общество

«Вечная река» на улице Рябова может исчезнуть в 2022 году

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В Пензе подготовили проектно-сметную документацию на ремонт улицы Рябова. Как сообщили в пресс-службе администрации, работы планируют завершить в 2022 году.

Торги намечены на июнь. После них с подрядной организацией заключат контракт. К ремонту улицы приступят в текущем году.

Улица Рябова давно стала притчей во языцех у пензенцев. Ее называют вечной рекой из-за того, что во время ливней на ней разливается огромная лужа, затапливая все окружающее пространство, в том числе территории предприятий.

В мае 2020 года сотрудники городского департамента ЖКХ выяснили, что ливневая канализация построена силами промышленных предприятий, которые находятся в этом районе, и не была передана муниципалитету.

Также ранее сообщалось, что ремонт улицы Рябова запланирован на второй этап строительства дороги, соединяющей улицу 40 лет Октября с Центральной.

Источник — кадр с видео vk.com/sova_penza
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Гость||

В мае 2020 сотрудники городского департамента жкх наконец оторвали свои ж.. от кресел и выехали хотя бы на Рябова. Потом опять сели в кресла на год, т.к. ж.. устали.

Гость||

Природа вечна!

И Нил, и Волга, и Мисисипи, и Хопер - вечны!

А чем на Рябова в Терновке хуже?

Текла, течёт и будет течь!

Имя: Гость
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