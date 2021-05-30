«Вечная река» на улице Рябова может исчезнуть в 2022 году

30.05.2021 | 10:43

В Пензе подготовили проектно-сметную документацию на ремонт улицы Рябова. Как сообщили в пресс-службе администрации, работы планируют завершить в 2022 году.

Торги намечены на июнь. После них с подрядной организацией заключат контракт. К ремонту улицы приступят в текущем году.

Улица Рябова давно стала притчей во языцех у пензенцев. Ее называют вечной рекой из-за того, что во время ливней на ней разливается огромная лужа, затапливая все окружающее пространство, в том числе территории предприятий.

В мае 2020 года сотрудники городского департамента ЖКХ выяснили, что ливневая канализация построена силами промышленных предприятий, которые находятся в этом районе, и не была передана муниципалитету.

Также ранее сообщалось, что ремонт улицы Рябова запланирован на второй этап строительства дороги, соединяющей улицу 40 лет Октября с Центральной.