Вечная река Пензы: мэрия ищет собственника ливневки на ул. Рябова

11.06.2020 | 13:41

В четверг, 11 июня, мэр Пензы Андрей Лузгин провел прием граждан в дистанционном режиме. Среди прочих вопросов была затронута проблема ливневой канализации на улицы Рябова.

К градоначальнику обратился руководитель одной из мебельных фабрик и сообщил, что расположенная рядом с предприятием ливневка заброшена и не работает. Из-за этого во время сильных дождей заливает территорию подведомственного ему учреждения, а также проезжую часть.

Огромная лужа, образующаяся на улице Рябова во время ливней, давно стала предметом обсуждения в социальных сетях. Автомобилисты размещали посты, которые иллюстрировали снимками «плывущей» проезжей части. Залитую водой территорию окрестили «вечной рекой».

По словам водителей, лужа не исчезает даже в сухую погоду.

В мае на месте побывали сотрудники городского департамента ЖКХ. Они установили, что ливневая канализация была построена силами промышленных предприятий, которые находятся в этом районе, и до сих пор не передана муниципалитету.

«Андрей Лузгин дал указание Департаменту ЖКХ Пензы обследовать указанный участок коммуникаций и выяснить собственника, который впоследствии займется его ремонтом. После чего ливневку можно будет передать в муниципальную казну города для последующего содержания», - сообщили в пресс-службе мэрии.