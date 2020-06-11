Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|15:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Вечная река Пензы: мэрия ищет собственника ливневки на ул. Рябова

Печать

В четверг, 11 июня, мэр Пензы Андрей Лузгин провел прием граждан в дистанционном режиме. Среди прочих вопросов была затронута проблема ливневой канализации на улицы Рябова.

К градоначальнику обратился руководитель одной из мебельных фабрик и сообщил, что расположенная рядом с предприятием ливневка заброшена и не работает. Из-за этого во время сильных дождей заливает территорию подведомственного ему учреждения, а также проезжую часть.

Огромная лужа, образующаяся на улице Рябова во время ливней, давно стала предметом обсуждения в социальных сетях. Автомобилисты размещали посты, которые иллюстрировали снимками «плывущей» проезжей части. Залитую водой территорию окрестили «вечной рекой».

По словам водителей, лужа не исчезает даже в сухую погоду.

В мае на месте побывали сотрудники городского департамента ЖКХ. Они установили, что ливневая канализация была построена силами промышленных предприятий, которые находятся в этом районе, и до сих пор не передана муниципалитету.

«Андрей Лузгин дал указание Департаменту ЖКХ Пензы обследовать указанный участок коммуникаций и выяснить собственника, который впоследствии займется его ремонтом. После чего ливневку можно будет передать в муниципальную казну города для последующего содержания», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото Сергея Крылова, vk.com/sova_penza, видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Собственник ищет собственника. Оригинально. Твари.

Гость||

20 лет все найти не могут из-за западных врагов.

Гость||

Гость писал(a):

20 лет все найти не могут из
А у тебя алкоголизм сколько лет уже?

Гость||

Гость писал(a):

А у тебя алкоголизм сколько лет уже?
А у тебя деменция давно ли?

Гость||

Мириканцы собственники! Спросите у Ивана, он подтвердит.

Гость||

Какая ливневки? Там болот на. Кабеля лежат на глубине пол метра. Вы дорогу лучше поднимите

Гость||

Интересно , Иван читает комменты?

Гость||

Гость писал(a):

Интересно , Иван читает комменты?
Он смотрит в окно. Ждем скоро новый пост в инстаграм об этом.

Гость||

Зачем? Модераторы не пропускают злободневные

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мэрия ищет собственника ливневки на ул. Рябова
а он потерялся?

Гость||

Гость писал(a):

мэрия ищет собственника ливневки на ул. Рябова

а он потерялся?

Обанкротился давно, похоже. А Гость писал(a):
мэрия ищет
много-много лет.

Гость||

А что её искать то ,дорога муниципальная ,а ливнёвка на той дороге тоже принадлежит городу.Вот бред то. Они там "допингом" как Ефремов не балуются или они просто дураки?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте