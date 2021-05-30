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Общество

К ремонту асфальта на Измайловском путепроводе пока не приступили

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Понедельник, 31 мая, станет непростым днем для автомобилистов, которые направятся в центр через Измайловский путепровод. Объездные пути придется искать из-за перекрытия объекта, на котором проведут ремонтные работы.

Информацию о предстоящей замене верхнего слоя автомагистрали разместили на официальном сайте городской администрации.

«Работы пройдут с 28 мая по 1 июня 2021 года. В этот период движение транспорта на мосту будет частично ограничено. Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать маршрут заранее», - говорится в сообщении.

Однако, ни в пятницу, ни в субботу, ни даже в воскресенье строительная техника на путепроводе не появилась. В выходные дни автомобильный поток беспрепятственно двигался в обоих направлениях.

Также мэрия сообщила о временном закрытии для машин части Привокзальной площади.

1 июня в Пензу прибудет «Поезд Победы». Изменения в схему движения автомобильного транспорта внесены с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города, которые решат посетить выставочный комплекс. Поезд простоит на первом железнодорожном пути два дня.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

А ремонт нельзя было провести перед закрытием бакунинского моста? Когда уже закончится эта некомпитентность?

Гость||

НекомпЕтентность. Безграмотность уже тоже надоела.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Понедельник, 31 мая, станет непростым днем для автомобилистов, которые направятся в центр через Измайловский путепровод.
Леонидовский путепровод.

Гость||

Мост же новый. И уже асфальт разбит? Позорище

Гость||

Гость писал(a):

Мост же новый.
Совсем бо-бо? Леонидовский путепровод открыли в 2013 году.

Гость||

асфальт надо срезать еще, чтобы на мост накатать.

Гость||

Жаль материться нельзя, а других слов нету.....

Гость||

Гость писал(а):

> Жаль материться нельзя, а других слов нету.....

мост то все равно надо ремонтировать.

Гость||

Гость писал(a):

Совсем бо-бо? Леонидовский путепровод открыли в 2013 году.
А новый асфальт полностью положили в июне 2019 года . Хотите сказать что за 2 года он все ?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Совсем бо-бо? Леонидовский путепровод открыли в

> 2013 году.

А новый асфальт полностью положили в июне 2019 года .

> Хотите сказать что за 2 года он все ?

конечно, тем более осваивать деньгу надо.

Имя: Гость
Комментарий:

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