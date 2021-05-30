К ремонту асфальта на Измайловском путепроводе пока не приступили

Понедельник, 31 мая, станет непростым днем для автомобилистов, которые направятся в центр через Измайловский путепровод. Объездные пути придется искать из-за перекрытия объекта, на котором проведут ремонтные работы.
Информацию о предстоящей замене верхнего слоя автомагистрали разместили на официальном сайте городской администрации.
«Работы пройдут с 28 мая по 1 июня 2021 года. В этот период движение транспорта на мосту будет частично ограничено. Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать маршрут заранее», - говорится в сообщении.
Однако, ни в пятницу, ни в субботу, ни даже в воскресенье строительная техника на путепроводе не появилась. В выходные дни автомобильный поток беспрепятственно двигался в обоих направлениях.
Также мэрия сообщила о временном закрытии для машин части Привокзальной площади.
1 июня в Пензу прибудет «Поезд Победы». Изменения в схему движения автомобильного транспорта внесены с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города, которые решат посетить выставочный комплекс. Поезд простоит на первом железнодорожном пути два дня.
А ремонт нельзя было провести перед закрытием бакунинского моста? Когда уже закончится эта некомпитентность?