Общество

В Пензенской области подтверждено еще 74 случая COVID-19

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В субботу, 29 мая, региональный оперативный штаб сообщил о том, что в Пензенской области за минувшие сутки подтверждено 74 новых случая коронавируса.

34 заболевших живут в Пензе, 12 - в Кузнецком районе, 5 - в Иссинском районе.

4 инфицированных - из Заречного, по 3 - из Колышлейского и Сердобского районов, 2 - из Каменского.

По 1 человеку заболели в Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Лунинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском, Сосновоборском, Тамалинском и Шемышейском районах.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии достигло 47 128. За этот период выздоровели 44 444 пациента, 798 человек скончались.

О последних шести летальных исходах стало известно накануне, 28 мая. Из жизни ушли две женщины (1933 и 1956 года рождения) и четверо мужчин (1932, 1937, 1952 и 1953-го). В тот же день было выписано 56 выздоровевших.

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Гость||

При таких темпах вакцинации эта проблема надолго, ведь те кто против вакцинации ничего не предлагают или надеются приобрести иммунитет после болезни. Ну так болейте, если на другое мозгов не хватает.

Гость||

При таких темпах вакцинации эта проблема надолго, ведь те кто против вакцинации ничего не предлагают или надеются приобрести иммунитет после болезни. Ну так болейте, если на другое мозгов не хватает.

———

Обычное ОРВИ не представляет проблемы. И люди это уже поняли. Особо закошмаренные укололись, у остальных есть мозги

Гость||

Увеличивается показатель смертности. Уже 6 человек в сутки

Гость||

Идиоты! Это необычное ОРВИ! Это не сезонное !

Гость||

Гость писал(а):

> При таких темпах вакцинации эта проблема надолго, ведь те кто против

> вакцинации ничего не предлагают или надеются приобрести иммунитет после

> болезни. Ну так болейте, если на другое мозгов не хватает.

Вакцинация непроверенным препаратом во время пандемии?? При том, что иммунитет от вакцины на пару месяцев? Ну, ну..

Гость||

Идиоты! Это необычное ОРВИ! Это не сезонное !

——

Ну вы укололись, вам от этого спокойнее, поздравляем. Я в ближайшие пару лет никаких вакцин от барановируса делать не буду. Посмотрим на эффективность, побочки. Ну а пока нет и нет

Гость||

Сиди в подвале и не разноси заразу.

Гость||

13.23., Ты за эти пару лет загнёшься, это по нынешнему твоему состоянию видно-башка больной!

Гость||

все-таки умный вирус. То по 100 заражает, то по 90, теперь по 70 Или все-таки население за дураков держат? А, едросовцы?

Гость||

13.23., Ты за эти пару лет загнёшься, это по нынешнему твоему состоянию видно-башка больной!

——

Переболел я уже, обычное орви, как ранее было сказано. Гриппом болел тяжелее

Гость||

Ты переболел - это заметно.

Гость||

Гость писал(a):

, Ты за эти пару лет загнёшься, это по нынешнему твоему состоянию видно-башка больной!
Это от тебя трупный запах?

Гость||

Брехня лжемедиков. Ковид - обычное ОРВИ в лёгкой форме.

Имя: Гость
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