В Пензенской области подтверждено еще 74 случая COVID-19

В субботу, 29 мая, региональный оперативный штаб сообщил о том, что в Пензенской области за минувшие сутки подтверждено 74 новых случая коронавируса.
34 заболевших живут в Пензе, 12 - в Кузнецком районе, 5 - в Иссинском районе.
4 инфицированных - из Заречного, по 3 - из Колышлейского и Сердобского районов, 2 - из Каменского.
По 1 человеку заболели в Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Лунинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском, Сосновоборском, Тамалинском и Шемышейском районах.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии достигло 47 128. За этот период выздоровели 44 444 пациента, 798 человек скончались.
О последних шести летальных исходах стало известно накануне, 28 мая. Из жизни ушли две женщины (1933 и 1956 года рождения) и четверо мужчин (1932, 1937, 1952 и 1953-го). В тот же день было выписано 56 выздоровевших.
При таких темпах вакцинации эта проблема надолго, ведь те кто против вакцинации ничего не предлагают или надеются приобрести иммунитет после болезни. Ну так болейте, если на другое мозгов не хватает.