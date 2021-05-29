В Пензенской области подтверждено еще 74 случая COVID-19

29.05.2021 | 12:22

В субботу, 29 мая, региональный оперативный штаб сообщил о том, что в Пензенской области за минувшие сутки подтверждено 74 новых случая коронавируса.

34 заболевших живут в Пензе, 12 - в Кузнецком районе, 5 - в Иссинском районе.

4 инфицированных - из Заречного, по 3 - из Колышлейского и Сердобского районов, 2 - из Каменского.

По 1 человеку заболели в Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Лунинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском, Сосновоборском, Тамалинском и Шемышейском районах.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии достигло 47 128. За этот период выздоровели 44 444 пациента, 798 человек скончались.

О последних шести летальных исходах стало известно накануне, 28 мая. Из жизни ушли две женщины (1933 и 1956 года рождения) и четверо мужчин (1932, 1937, 1952 и 1953-го). В тот же день было выписано 56 выздоровевших.