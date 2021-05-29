44 444 жителя Пензенской области выздоровели от COVID-19

В пятницу, 28 мая, стало известно о смерти еще шести жителей Пензенской области, инфицированных коронавирусом.
Из жизни ушли две женщины (1933 и 1956 года рождения) и четверо мужчин (1932, 1937, 1952 и 1953-го).
У всех скончавшихся сопутствующим заболеванием был атеросклероз, у 88-летней женщины и 69-летнего мужчины - хроническая ишемическая болезнь сердца, у 65-летней больной - сахарный диабет II типа и ожирение III степени, у 84-летнего пациента - заболевания почек и печени.
Причиной смерти всех шестерых стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Таким образом, за все время эпидемии в Пензенской области от COVID-19 ушли из жизни 798 человек.
В этот же день были выписаны 56 человек. Общее количество выздоровевших составило 44 444, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Классификация людей по их отношению к коронавирусу
1. Эгоисты ("Мне похрен, мне нет 60 лет")
2. Встревоженные ("Все намного хуже, чем вы думаете")
3. Паникёры ("Мы все умрём! Конец света близко! Срочно покупать тушёнку, сгущёнку и туалетную бумагу!")
4. Антипаникёры ("Кругом одни паникёры")
5. Математики ("Вирус размножается по экспоненте!!!" vs "Заражено всего 0 целых 00000 хрен каких-то населения")
6. Вирусологи ("Вирус куда смертельнее гриппа vs "Вирус куда безопаснее гриппа")
7. Расисты ("Вирус заражает только китайцев"/"Во всём виноваты китайцы")
8. Общительные (каждые десять минут пишут твиты о том, как их здоровье и как они себя чувствуют)
9. Любители риска ("Сейчас еду в метро, по результатам отпишусь, если буду жив)
10. Юмористы ("Коронавирус при переходе границы России превращается в ОРВИ")
11. Антиюмористы ("И как вы только смеете шутить, когда умирают люди?")
12. Оппозиционеры ("Правительство реагирует слишком медленно" vs "Правительство в борьбе против вируса попирает права и свободы")
13. Лоялисты ("Правительство всё делает грамотно, могу только поаплодировать чёткой и слаженной работе")
14. Свидетели апокалипсиса ("Планета очищается от мусора, имя которому человечество")
15. Экономисты ("Основной удар испытывает экономика")
16. Революционеры ("Это начало конца капитализма")
17. Мизантропы ("Наконец-то можно отдохнуть и не видеть этих проклятых людишек")
18. Интроверты ("Сидеть дома и ни с кем не общаться? Ну наконец-то хоть что-то, что я умею в совершенстве")
19. Статистики ("На дорогах каждый год гибнет 100 тысяч/от гриппа погибает миллион в год, но всем похрен")
20. Сторонники теорий заговора ("Это всё заговор масонов/рептилоидов/производителей туалетной бумаги/сочинителей мемов про вирус")
21. Успокаивающие других ("Да, дело плохо, но думаю, стоит отвлечься - поглядите-ка только на этого котика")
22. Успокаивающие себя ("Я не паникую, а 500 рулонов туалетной бумаги, 300 килограмм гречки и 200 банок тушенки все равно когда-нибудь пригодятся, да и квартиру украшают")
23. Те, кому война - мать родна ("Уникальный оберег от коронавируса всего за 5000 рублей")
24. Здравомыслящие ("Вирус - не катастрофа, но и не то, от чего можно отмахнуться. Нужно соблюдать предписанные меры безопасности и не нарушать карантин, чтобы уменьшить риск заражения и снизить тем самым нагрузку на сист