Происшествия

44 444 жителя Пензенской области выздоровели от COVID-19

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В пятницу, 28 мая, стало известно о смерти еще шести жителей Пензенской области, инфицированных коронавирусом.

Из жизни ушли две женщины (1933 и 1956 года рождения) и четверо мужчин (1932, 1937, 1952 и 1953-го).

У всех скончавшихся сопутствующим заболеванием был атеросклероз, у 88-летней женщины и 69-летнего мужчины - хроническая ишемическая болезнь сердца, у 65-летней больной - сахарный диабет II типа и ожирение III степени, у 84-летнего пациента - заболевания почек и печени.

Причиной смерти всех шестерых стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время эпидемии в Пензенской области от COVID-19 ушли из жизни 798 человек.

В этот же день были выписаны 56 человек. Общее количество выздоровевших составило 44 444, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Классификация людей по их отношению к коронавирусу

1. Эгоисты ("Мне похрен, мне нет 60 лет")

2. Встревоженные ("Все намного хуже, чем вы думаете")

3. Паникёры ("Мы все умрём! Конец света близко! Срочно покупать тушёнку, сгущёнку и туалетную бумагу!")

4. Антипаникёры ("Кругом одни паникёры")

5. Математики ("Вирус размножается по экспоненте!!!" vs "Заражено всего 0 целых 00000 хрен каких-то населения")

6. Вирусологи ("Вирус куда смертельнее гриппа vs "Вирус куда безопаснее гриппа")

7. Расисты ("Вирус заражает только китайцев"/"Во всём виноваты китайцы")

8. Общительные (каждые десять минут пишут твиты о том, как их здоровье и как они себя чувствуют)

9. Любители риска ("Сейчас еду в метро, по результатам отпишусь, если буду жив)

10. Юмористы ("Коронавирус при переходе границы России превращается в ОРВИ")

11. Антиюмористы ("И как вы только смеете шутить, когда умирают люди?")

12. Оппозиционеры ("Правительство реагирует слишком медленно" vs "Правительство в борьбе против вируса попирает права и свободы")

13. Лоялисты ("Правительство всё делает грамотно, могу только поаплодировать чёткой и слаженной работе")

14. Свидетели апокалипсиса ("Планета очищается от мусора, имя которому человечество")

15. Экономисты ("Основной удар испытывает экономика")

16. Революционеры ("Это начало конца капитализма")

17. Мизантропы ("Наконец-то можно отдохнуть и не видеть этих проклятых людишек")

18. Интроверты ("Сидеть дома и ни с кем не общаться? Ну наконец-то хоть что-то, что я умею в совершенстве")

19. Статистики ("На дорогах каждый год гибнет 100 тысяч/от гриппа погибает миллион в год, но всем похрен")

20. Сторонники теорий заговора ("Это всё заговор масонов/рептилоидов/производителей туалетной бумаги/сочинителей мемов про вирус")

21. Успокаивающие других ("Да, дело плохо, но думаю, стоит отвлечься - поглядите-ка только на этого котика")

22. Успокаивающие себя ("Я не паникую, а 500 рулонов туалетной бумаги, 300 килограмм гречки и 200 банок тушенки все равно когда-нибудь пригодятся, да и квартиру украшают")

23. Те, кому война - мать родна ("Уникальный оберег от коронавируса всего за 5000 рублей")

24. Здравомыслящие ("Вирус - не катастрофа, но и не то, от чего можно отмахнуться. Нужно соблюдать предписанные меры безопасности и не нарушать карантин, чтобы уменьшить риск заражения и снизить тем самым нагрузку на сист

Гость||

24. Здравомыслящие ("Вирус - не катастрофа, но и не то, от чего можно отмахнуться. Нужно соблюдать предписанные меры безопасности и не нарушать карантин, чтобы уменьшить риск заражения и снизить тем самым нагрузку на систему здравоохранения")

25. Те, кто классифицирует людей по их отношению к коронавирусу.

Гость||

А во Вьетнаме, для сравнения, за всё время пандемии умерли всего лишь 47 (сорок семь) человек! А теперь посчитайте сколько в одной только сраной Пензе умерли, вот вам и показатель уровня жизни!

Мотовилов (гость)||

Ковид и его штаммы - пошлое явление матушки Природы на протяжении миллионов лет. Это часть среды обитания и самого тела человека.

Однако по глупости учёных власть представила его опасностью номер один и загубила психику и экономику миллиардов людей.

Гость||

Во Вьетнаме, как и в других азиатских странах, вовремя спохватились, видя, что творится в соседнем Китае. И "вовремя" - значит в январе прошлого года, а не в конце марта.

Гость||

Качество медицину нужно улучшать!

Гость||

Гость писал(а):

> Во Вьетнаме, как и в других азиатских странах, вовремя спохватились, видя,

> что творится в соседнем Китае. И "вовремя" - значит в январе прошлого года,

> а не в конце марта.

=================================

Два просто общепланетарная программа маркировки и роботизации. Но слепые кроты не видят света. Вы кроты.

Гость||

...Стало быть разруха не в клазетах, а в головах... Причем тут медицина, если умершим от ковида и родственникам, их заразившим, было известно правило носить маски, не посещать публичные места без необходимости, делать вакцинацию...

Гость||

Гость писал(а):

> ...Стало быть разруха не в клазетах, а в головах... Причем тут медицина,

> если умершим от ковида и родственникам, их заразившим, было известно

> правило носить маски, не посещать публичные места без необходимости, делать

> вакцинацию...

===========п

При чём тут медицина, если она запугивает, заражает и брешет?

Гость||

Не запугивала, а предупреждала в марте 2020 года. Не заражала, а не справлялась с наплывом больных. Не брехала, а берегла вашу нервную систему от информации, с которой бы вы не справились.

Гость||

Гость писал(а):

> Не запугивала, а предупреждала в марте 2020 года. Не заражала, а не

> справлялась с наплывом больных. Не брехала, а берегла вашу нервную систему

> от информации, с которой бы вы не справились.

============================================

Брехала, запугивала и заражала. И продолжает брехать, запугивать и заражать.

Гость||

Гость писал(a):

При чём тут медицина, если она запугивает, заражает и брешет?
Дебил пишет, тупое животное, читать противно.

Гость||

10.28 Бред сивой кабылы ! Люди просто живут, потому что деваться им некуда, государство кинуло их.У нас же медицина самая лучшая и мы справляемся.Жалко стариков, отношение медицины нашей к ним ужасное.Вчера на Пионерской, у Магнита бабушка милостыню просила.Хоть как то стариков поддержали бы, на детей давали, а стариков на вымирание.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

При чём тут медицина, если она запугивает,

> заражает и брешет?

Дебил пишет, тупое животное, читать противно.

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Дебилом и животным вас сделала ваша лже-медицина и противная блатная должность.

Гость||

Когда выздоровеет 66 666 жителей области, наступит конец света!

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Имя: Гость
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