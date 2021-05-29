44 444 жителя Пензенской области выздоровели от COVID-19

29.05.2021 | 10:07

В пятницу, 28 мая, стало известно о смерти еще шести жителей Пензенской области, инфицированных коронавирусом.

Из жизни ушли две женщины (1933 и 1956 года рождения) и четверо мужчин (1932, 1937, 1952 и 1953-го).

У всех скончавшихся сопутствующим заболеванием был атеросклероз, у 88-летней женщины и 69-летнего мужчины - хроническая ишемическая болезнь сердца, у 65-летней больной - сахарный диабет II типа и ожирение III степени, у 84-летнего пациента - заболевания почек и печени.

Причиной смерти всех шестерых стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время эпидемии в Пензенской области от COVID-19 ушли из жизни 798 человек.

В этот же день были выписаны 56 человек. Общее количество выздоровевших составило 44 444, сообщили в пресс-службе регионального правительства.