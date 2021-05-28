В Спутнике установили скамьи из переработанного пластика

28.05.2021 | 15:21

В Городе Спутнике установили первые скамейки из переработанного пластика.

Это стало итогом акции «Город без пластикового мусора», которую весной совместно провели Сбербанк и строительный холдинг «Термодом». Идея проста и понятна: воспитывать в людях бережное отношение к природе, приучая к раздельному сбору отходов.

«Сбербанк активно участвует в различных экологических акциях и проектах, направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды, и в целом выстраивает свою политику в рамках ESG-стратегии. Настало время отдать должное природе. Сбербанк и наш партнер «Термодом» являются первопроходцами в привитии экологического поведения жителям», - отметил заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Алексей Данилкин.

За время акции жители Спутника собрали 2,5 тонны пластика. Его переработали, превратив в удобные эколавочки, которые теперь стоят на территории школы имени М. Ю. Лермонтова и набережной.

«Лавочки как будто сделаны из дерева, но в производстве древесина не была использована, а значит, ни одно дерево не пострадало. Такие скамейки более долговечные и экологичные. Можно сказать, что с появлением первых эколавочек Спутник вышел на новый уровень», - поделилась впечатлениями жительница Города Спутника Надежда Андреева.

Две эколавочки - это одно неспиленное дерево. Его жители Спутника уже спасли, и это только начало.