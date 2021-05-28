В Пензе ищут хозяина скважины, чтобы расширить лагерь «Орленок»

28.05.2021 | 14:51

О том, в каком положении находится детский оздоровительный лагерь «Орленок», рассказал на сессии Пензенской городской думы заместитель главы администрации города Сергей Волков в пятницу, 28 мая.

«Орленок», расположенный на окраине Пензы в Ахунах, закрылся на реконструкцию в 2017 году. Однако заключенный с липецкой фирмой контракт не был исполнен: проект не прошел государственную экспертизу. В 2020-м начались поиски нового подрядчика.

На сессии Сергей Волков доложил депутатам: «Мы планировали часть муниципальной земли присоединить к лагерю, чтобы в случае изыскания финансирования делать лагерь на 500 детишек. Но сейчас возникли некоторые вопросы».

Как выяснилось, на муниципальной земле находится скважина, у которой есть правообладатель. Теперь нужно найти ее хозяина и добиться разрешения на присоединение дополнительной земли.

В перспективе, по словам Волкова, будет сделана попытка войти в программу по восстановлению инфраструктуры объектов для детского отдыха. Таковая пока не принята, но мэр Пензы Андрей Лузгин заверил, что, по предварительным данным, программа по реновации объектов летнего отдыха детей разрабатывается в Минпросе РФ и может быть подготовлена в 2022-2023 годах.