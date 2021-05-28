Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|23:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе ищут хозяина скважины, чтобы расширить лагерь «Орленок»

Печать

О том, в каком положении находится детский оздоровительный лагерь «Орленок», рассказал на сессии Пензенской городской думы заместитель главы администрации города Сергей Волков в пятницу, 28 мая.

«Орленок», расположенный на окраине Пензы в Ахунах, закрылся на реконструкцию в 2017 году. Однако заключенный с липецкой фирмой контракт не был исполнен: проект не прошел государственную экспертизу. В 2020-м начались поиски нового подрядчика.

На сессии Сергей Волков доложил депутатам: «Мы планировали часть муниципальной земли присоединить к лагерю, чтобы в случае изыскания финансирования делать лагерь на 500 детишек. Но сейчас возникли некоторые вопросы».

Как выяснилось, на муниципальной земле находится скважина, у которой есть правообладатель. Теперь нужно найти ее хозяина и добиться разрешения на присоединение дополнительной земли.

В перспективе, по словам Волкова, будет сделана попытка войти в программу по восстановлению инфраструктуры объектов для детского отдыха. Таковая пока не принята, но мэр Пензы Андрей Лузгин заверил, что, по предварительным данным, программа по реновации объектов летнего отдыха детей разрабатывается в Минпросе РФ и может быть подготовлена в 2022-2023 годах.

0
0
0
0
 
Гость||

У достойного человека в собственности скважина?

Гость||

А кому продали детский лагерь "Дружба" в Ахунах?

Гость||

У Вити хитроглазого спросите,он точно знает чья.

Гость||

А у депутата-единоросса Котова про санаторий им. Кирова.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

добиться разрешение
в последнее время у журналистов ПИ беда с падежами

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на муниципальной земле находится скважина, у которой есть правообладатель. Теперь нужно найти ее хозяина
Оба-на! Хозяин есть, а кто не знаем!

Неужели это возможно в нашем мире?

В МФЦ запросите? базы с персональными данными гуляют по мошенникам, а они не знают как найти собственника объекта, который сокрре всего зарегистрирован, стоит на учете и еще и налоги наверное за него платятся!

Гость||

А кому могли продать пионерский лагерь.ДРУЖБА.Раньше он принадлежал заводу ДХО

Гость||

А че здесь знать кто хозяин, всем известно болозерцев.

Гость||

===ть лагерь на 500 детишек===

Основным источником доходов в мордовских деревнях было сезонное «христарадничество». Крестьянки с детьми ходили по всему Поволжью и просили милостыню. Поэтому среди мордовских слов и фамилий так активно используются уменьшительно-ласкательные суффиксы.

Гость||

Чё его искать? Человек нары греет

Гость||

***Поэтому среди мордовских ***

Среди мордвы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как выяснилось, на муниципальной земле находится скважина, у которой есть правообладатель. Теперь нужно найти ее хозяина и добиться разрешения на присоединение дополнительной земли.
Там не просто скважина , а артезианская скважина а они все у кого нибудь на балансе , так в чем проблема то?

Гость||

А может наоборот им что-нибудь посильнее сузить

Гость||

Зачем там лагерь, если детям купаться негде. Что это за отдых без купаний?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте