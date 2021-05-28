Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:48
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Общество

В Октябрьском районе Пензы из 1 565 нарушителей тишины наказали троих

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1 565 сигналов о нарушении тишины и покоя в Октябрьском районе Пензы было получено в 2020 году. Однако по ним было составлено всего три протокола.

Об этом шла речь на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 мая.

«Это проблема общегородская. Направлялись ли какие-либо запросы в Законодательное собрание Пензенской области, в Государственную думу Российской Федерации по включению статей КоАП, которые помогли бы нормально штрафовать за это нарушение?» - обратился один из депутатов к главе города Владимиру Мутовкину.

Тот сообщил: столь невысокий процент наказанных от числа нарушителей частично объясняется тем, что материалы составляются «недостаточно квалифицированно».

«Этот вопрос надо сначала посмотреть на местном уровне, чтобы понять, что не так, почему возникают такие сбои. Факты действительно вопиющие, а вопрос важнейший», - пояснил Мутовкин.

Он предложил главе администрации Октябрьского района Андрею Гришину рассмотреть конкретные материалы.

«Если это недоработка со стороны полиции, то следует обратиться в органы и настоять, чтобы материалы составлялись качественно. Если со стороны каких-то нормативных документов местного уровня - значит, их доработать. Если это документ регионального уровня - выйти к ним с предложением. Ну а если это федеральный документ, то тогда, может быть, инициировать обращение через наше Законодательное собрание», - резюмировал Мутовкин.

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Гость||

Когда будут за яйца или жопу хватать квадрациклистов и мотоциклистов, рассекающих с жутким треском по ночам на своих перделках?

Гость||

А дебилов с громкой музыках в дровянистых авто когда вылавливать и штрафовать будут? Ведь так орет музыка у этих козлов, что окна дрожат в домах вдоль дороги !

Имя: Гость
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