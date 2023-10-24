Зареченец сделал замечание шумным соседям и оказался в больнице

55-летний житель Заречного оказался на больничной койке после конфликта с соседями.
Поздно вечером в доме на проспекте 30-летия Победы собралась шумная компания. Сосед сделал молодежи замечание, однако понимания не нашел. Его предложение соблюдать тишину встретили в штыки. 23-летний парень, уже имеющий в жизненном багаже судимость, набросился на мужчину и избил его.
«Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело», - пишет портал «ЗарПресса» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ОВД по Заречному Сергея Яшкина.
Агрессору грозит до 8 лет лишения свободы.
9 мая на улице Лядова в Пензе 54-летний мужчина совершил убийство из-за громкой музыки, мешавшей ему спать. Его жертвой стал 51-летний знакомый.
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