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Общество

Водителей будут наказывать рублем за нарушение тишины

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В четверг, 20 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам самостоятельно принимать меры к шумным водителям.

Сейчас за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Теперь меры будут строже. Субъекты РФ могут получить право устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств.

«Кроме того, предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя. При этом законопроект предусматривает, что для граждан размер штрафа может превышать 5 тыс. рублей, но не более 30 тыс. рублей», - пишет ТАСС.

Кроме того, предлагается разрешить фиксацию правонарушений с помощью автоматических шумомеров и распространить на такие случаи специальный упрощенный порядок производства по делу об административном правонарушении.

Жители Пензенской области, как и других регионов, страдают от шумных автомобилистов и мотоциклистов. Так, 18 июля инспекторы ДПС задержали подростка-нарушителя на байке. Видео попало в Сеть, и многие комментаторы поддержали действия сотрудников ГИБДД.

«Я жил на Тепличке, эти клоуны по полночи там носятся… Звук как будто глушителя вообще нет», «Все правильно делают!!! В Терновке, пожалуйста, с ними поработайте», «В Арбеково тоже хотелось бы», «И на ГПЗ в «Сурской ривьере», «Задолбали эти невоспитанные и дебильные подростки по ночам гонять по дорогам!» - написали горожане.

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