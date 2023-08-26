На дорогах Пензенской области могут установить камеры-шумомеры

26.08.2023 | 10:15

В Пензенской области могут появиться специальные камеры-шумомеры. Об этом сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

В ведомстве напомнили, что в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будут штрафовать владельцев транспортных средств, превышающих уровень шума с 23:00 до 7:00 на территории жилых кварталов, возле больниц, пансионатов, санаториев и домов отдыха.

Санкции предусмотрены для машин или мотоциклов с нестандартными выпускными системами, а также с громко включенной музыкой. Размер штрафа может составить до 30 000 рублей.

Нарушение будут фиксировать шумовые камеры с четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части. Подобно многофункциональным комплексам фотовидеофиксации, они будут снимать фото и видео, а также фиксировать звук.

На владельца транспортного средства, потревожившего покой граждан, составят протокол об административном правонарушении. К нему будет приложена панорамная фотография с траекторией проезда и информация об уровне шума в 5-7 точках по ходу движения с превышением порогового уровня, а также видеоролик.

В Москве тестирование камер-шумомеров уже проводится. Однако они еще должны пройти сертификацию в Росстандарте. Кроме того, нужно разработать регламент с указанием пороговых значений шума в децибелах и утвердить методику измерения шума в дорожных условиях.

«После тестирования в столице и прохождения государственной сертификации специальные шумовые камеры могут появиться и в других субъектах Российской Федерации, в том числе и в Пензенской области», - сообщили в ГБУ «Безопасный регион».