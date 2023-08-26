Сетевое издание|18+|Суббота|26 авг 2023|11:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На дорогах Пензенской области могут установить камеры-шумомеры

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области могут появиться специальные камеры-шумомеры. Об этом сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

В ведомстве напомнили, что в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будут штрафовать владельцев транспортных средств, превышающих уровень шума с 23:00 до 7:00 на территории жилых кварталов, возле больниц, пансионатов, санаториев и домов отдыха.

Санкции предусмотрены для машин или мотоциклов с нестандартными выпускными системами, а также с громко включенной музыкой. Размер штрафа может составить до 30 000 рублей.

Нарушение будут фиксировать шумовые камеры с четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части. Подобно многофункциональным комплексам фотовидеофиксации, они будут снимать фото и видео, а также фиксировать звук.

На владельца транспортного средства, потревожившего покой граждан, составят протокол об административном правонарушении. К нему будет приложена панорамная фотография с траекторией проезда и информация об уровне шума в 5-7 точках по ходу движения с превышением порогового уровня, а также видеоролик.

В Москве тестирование камер-шумомеров уже проводится. Однако они еще должны пройти сертификацию в Росстандарте. Кроме того, нужно разработать регламент с указанием пороговых значений шума в децибелах и утвердить методику измерения шума в дорожных условиях.

«После тестирования в столице и прохождения государственной сертификации специальные шумовые камеры могут появиться и в других субъектах Российской Федерации, в том числе и в Пензенской области», - сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте