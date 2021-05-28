В 67 пензенских школах установили арочные металлоискатели

28.05.2021 | 10:37

За последние два года на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений в Пензе потратили более 100 млн рублей. Средства были выделены из городского и областного бюджетов.

Об этом сообщил глава администрации Андрей Лузгин на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в четверг, 27 мая.

Совещание организовали после трагических событий в Казани и массового отравления школьников хлором в бассейне в Нижнем Ломове, а также в связи с приближающимся ЕГЭ.

«По итогам работы последних двух лет, видеонаблюдением оборудованы 199 объектов, системой контроля управления доступом - 187, системой охранной сигнализации - 145, системами оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц - 165 объектов. В настоящее время стационарными арочными металлоискателями оснащены 67 зданий школ. Во всех образовательных учреждениях города установлены кнопки экстренного вызова», - доложил Лузгин. Его слова приводит пресс-служба мэрии.

На обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений в 2019 году было потрачено 74 млн 562 тыс. 500 рублей. В 2020-м бюджетное финансирование составило 26 млн 96 тыс. 900 рублей, на 2021-й выделена такая же сумма.