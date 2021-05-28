«ТНС энерго Пенза» подготовило памятку для дачников и отпускников

28.05.2021 | 12:57

Летние месяцы - традиционная пора отпусков и время дачного сезона. Онлайн-сервисы «ТНС энерго Пенза» помогут тем, кто временно покидает основное место проживания, контролировать расходы.

Ознакомиться с состоянием лицевого счета и оплатить электроэнергию можно дистанционно:

- на сайте компании penza.tns-e.ru (без регистрации);

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении.

Получить актуальную информацию поможет «Электронная квитанция», при подключении которой счета приходят на электронную почту клиента. Платежный документ поступает в день формирования, никогда не теряется и позволяет рассчитаться сразу, перейдя по ссылке в письме.

Специалисты компании обращают внимание пензенцев: даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии показания приборов учета необходимо передавать ежемесячно. Оптимально делать это 23-25-го числа каждого месяца.

Передача показаний доступна:

- в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго»;

- на сайте penza.tns-e.ru;

- по телефону единого контактного центра 8 (8412) 98-78-48;

- при помощи голосового помощника «Алиса» от «Яндекса» (для этого необходимо дать команду «Алиса! Включи навык «ТНС энерго»).