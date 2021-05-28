Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

«ТНС энерго Пенза» подготовило памятку для дачников и отпускников

Печать

Летние месяцы - традиционная пора отпусков и время дачного сезона. Онлайн-сервисы «ТНС энерго Пенза» помогут тем, кто временно покидает основное место проживания, контролировать расходы.

Ознакомиться с состоянием лицевого счета и оплатить электроэнергию можно дистанционно:

- на сайте компании penza.tns-e.ru (без регистрации);

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении.

Получить актуальную информацию поможет «Электронная квитанция», при подключении которой счета приходят на электронную почту клиента. Платежный документ поступает в день формирования, никогда не теряется и позволяет рассчитаться сразу, перейдя по ссылке в письме.

Специалисты компании обращают внимание пензенцев: даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии показания приборов учета необходимо передавать ежемесячно. Оптимально делать это 23-25-го числа каждого месяца.

Передача показаний доступна:

- в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго»;

- на сайте penza.tns-e.ru;

- по телефону единого контактного центра 8 (8412) 98-78-48;

- при помощи голосового помощника «Алиса» от «Яндекса» (для этого необходимо дать команду «Алиса! Включи навык «ТНС энерго»).

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте