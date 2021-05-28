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Общество

Пензенцам хотят разрешить отдыхать с детьми на школьных территориях

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На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области обсудили ситуацию в школах. Объекты образования должны превратиться в неприступные крепости для злоумышленников всех мастей, ведь речь идет о безопасности детей.

«В нашем регионе действует более 1 000 объектов образования, они в разной степени оснащены средствами охраны и обеспечены кадрами. Там, где требуется организационная работа, нужно в ближайшее время навести порядок», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Многие проблемы возникают из-за недостатка финансирования. Они выявлены в результате проведенных проверок.

«Отсутствие или неисправность системы голосового оповещения и управления эвакуации людей, что серьезно влияет на оперативность информирования лиц, находящихся на объекте, о необходимости эвакуации», - пояснил начальник подразделения УФСБ России по Пензенской области Юрий Полетаев.

«В 70% образовательных учреждений, мы можем утверждать, деятельность ведется с грубыми нарушениями требований антитеррористической защищенности. Наибольшее их количество - в Пензе, Пензенском районе, Сердобском районе, Кузнецке, Заречном и Каменке», - рассказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

В ряде учебных заведений отдельные элементы систем видеонаблюдения находятся в неисправном состоянии, тем самым лишая сотрудников охраны возможности своевременно предотвратить преступные посягательства.

Кроме того, установленные на входах турникеты и рамочные металлоискатели или не работают, или просто выключены.

В то же время глава региона предложил не ограничивать доступ на территорию школ жителям микрорайонов. Там они могли бы отдыхать с детьми, заниматься спортом и активно проводить досуг.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

С собакам не пускайте на шкльные территории,всё засрали...

Гость||

Яжматери с колясками будут орать на школьников, которые в мяч играют и могут в них попасть. Былр. Проходили. Ничего хорошего не было. И собаки загадят все, а ученикам ручками убирать.

Гость||

Поддерживаю!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

С собакам не пускайте на шкльные территории,всё засрали...
100%

Гость||

Умные собак около школ не выгуливают сейчас, клещи там.

Гость||

А где же ему гулять?

Гость||

Сначало все по закрывали, а теперь хотят как то избирательно приоткрыть для кого то, как и кто будет этим заниматься. Бред какой-то

Гость||

На спортивной площадке школы № 19 даже ее ученикам не организуют спортивные игры.

Гость||

57 школа занимает огромную площадь где раньше мы с детьми гуляли. Теперь на замке. Как будто этот забор спасает от террористов. Смешно! Но не дай бог какой ребёнок после уроков с бабушкой туда гулять попадёт. За арестуют. Раньше зимой там катались на салазках, лыжах, летом на великах. Теперь только вдоль проезжей части автодорог можно. Больше негде. Безобразие полное.

Гость||

Про "разрешить" только в заголовке, в тексте про зазаборивание и "надо денег".

Имя: Гость
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