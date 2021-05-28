Пензенцам хотят разрешить отдыхать с детьми на школьных территориях

28.05.2021 | 18:31

На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области обсудили ситуацию в школах. Объекты образования должны превратиться в неприступные крепости для злоумышленников всех мастей, ведь речь идет о безопасности детей.

«В нашем регионе действует более 1 000 объектов образования, они в разной степени оснащены средствами охраны и обеспечены кадрами. Там, где требуется организационная работа, нужно в ближайшее время навести порядок», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Многие проблемы возникают из-за недостатка финансирования. Они выявлены в результате проведенных проверок.

«Отсутствие или неисправность системы голосового оповещения и управления эвакуации людей, что серьезно влияет на оперативность информирования лиц, находящихся на объекте, о необходимости эвакуации», - пояснил начальник подразделения УФСБ России по Пензенской области Юрий Полетаев.

«В 70% образовательных учреждений, мы можем утверждать, деятельность ведется с грубыми нарушениями требований антитеррористической защищенности. Наибольшее их количество - в Пензе, Пензенском районе, Сердобском районе, Кузнецке, Заречном и Каменке», - рассказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

В ряде учебных заведений отдельные элементы систем видеонаблюдения находятся в неисправном состоянии, тем самым лишая сотрудников охраны возможности своевременно предотвратить преступные посягательства.

Кроме того, установленные на входах турникеты и рамочные металлоискатели или не работают, или просто выключены.

В то же время глава региона предложил не ограничивать доступ на территорию школ жителям микрорайонов. Там они могли бы отдыхать с детьми, заниматься спортом и активно проводить досуг.