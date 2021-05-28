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Общество

Летом пензенских детей будут охранять ЧОПы и сотрудники лагерей

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Стало известно, как в Пензе будут обеспечивать безопасность детей во время летнего отдыха. Об этом рассказал глава городской администрации Андрей Лузгин на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в четверг, 27 мая.

«В период каникул в городе будет организована работа 53 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Наряду с этим особое внимание также уделяется антитеррористической безопасности загородных стационарных детских оздоровительных лагерей», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Лагеря «Строитель» и «Юность», куда летом 2021 года отправятся школьники из Пензы, оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией.

«Имеется прямая связь с выводом на пульт ЕДДС. Связь со службами полиции, Росгвардии осуществляется по сотовому телефону. Территории лагерей по периметру закрыты. На въездах в оздоровительные лагеря установлены КПП», – уточнил Лузгин.

Представителям частных охранных предприятий предстоит работать круглосуточно, а по ночам территорию дополнительно будут патрулировать сотрудники лагерей.

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Гость||

будем ждать приключений на задницу......

Гость||

Будет борьба охранников с родителями,родители как террористы

Гость||

Почему ЧОП,опять за деньги родителей?Зачем тогда столько полицаев на нашу шею повесели,зачем нам миллионы полицейских,если для охраны ребенка мы должны опять платить частным охранникам.

Гость||

Пусть полиция охраняет.А то сократили всех сержантов.Офицеры зажирели.Работать некому.

Гость||

А кто же ЧОП кормить будет, не для этого их выросло как грибов после дождя.Все хотят денежку урвать, им без разницы у кого, у родителей или у дирекции лагеря.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

будут патрулировать сотрудники лагерей
Бабки со швабрами? Опять кормчий денег на это не дал? Поболтали.....

Имя: Гость
Комментарий:

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