Летом пензенских детей будут охранять ЧОПы и сотрудники лагерей

28.05.2021 | 10:47

Стало известно, как в Пензе будут обеспечивать безопасность детей во время летнего отдыха. Об этом рассказал глава городской администрации Андрей Лузгин на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в четверг, 27 мая.

«В период каникул в городе будет организована работа 53 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Наряду с этим особое внимание также уделяется антитеррористической безопасности загородных стационарных детских оздоровительных лагерей», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Лагеря «Строитель» и «Юность», куда летом 2021 года отправятся школьники из Пензы, оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией.

«Имеется прямая связь с выводом на пульт ЕДДС. Связь со службами полиции, Росгвардии осуществляется по сотовому телефону. Территории лагерей по периметру закрыты. На въездах в оздоровительные лагеря установлены КПП», – уточнил Лузгин.

Представителям частных охранных предприятий предстоит работать круглосуточно, а по ночам территорию дополнительно будут патрулировать сотрудники лагерей.