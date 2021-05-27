В Пензе спасли трех человек из условного пожара на ТЭЦ-1

В среду, 26 мая, в Пензе на ТЭЦ-1 прошло тренировочное учение спасателей.
Согласно легенде, в котлотурбинном цехе произошел пожар. Сработала система оповещения, сотрудники быстро покинули здание, однако несколько человек оказались отрезаны от путей эвакуации.
На место прибыли экстренные службы. Подразделения приступили к спасению людей и тушению условного пожара. С помощью спасательного капюшона, автолестницы и канатно-спускового устройства сотрудники МЧС спасли трех человек.
Возгорание было ликвидировано посредством подачи в его очаг воздушно-механической пены.
«Учения проведены в условиях, приближенных к боевым. Все подразделения с поставленными задачами успешно справились», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
Как-то условный пожар в здании старого драмтеатра успешно ликвидировали за минуты. А реальный пожар спалил историческое здание дотла. Вы нас так учениями на ТЭЦ не пугайте