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Общество

В Пензе спасли трех человек из условного пожара на ТЭЦ-1

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В среду, 26 мая, в Пензе на ТЭЦ-1 прошло тренировочное учение спасателей.

Согласно легенде, в котлотурбинном цехе произошел пожар. Сработала система оповещения, сотрудники быстро покинули здание, однако несколько человек оказались отрезаны от путей эвакуации.

На место прибыли экстренные службы. Подразделения приступили к спасению людей и тушению условного пожара. С помощью спасательного капюшона, автолестницы и канатно-спускового устройства сотрудники МЧС спасли трех человек.

Возгорание было ликвидировано посредством подачи в его очаг воздушно-механической пены.

«Учения проведены в условиях, приближенных к боевым. Все подразделения с поставленными задачами успешно справились», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость||

Как-то условный пожар в здании старого драмтеатра успешно ликвидировали за минуты. А реальный пожар спалил историческое здание дотла. Вы нас так учениями на ТЭЦ не пугайте

Гость||

ТЭЦ нужно спасать от не трезвого персонала в рабочее время.Там пипец что творится.

Имя: Гость
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