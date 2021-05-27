В Пензе спасли трех человек из условного пожара на ТЭЦ-1

27.05.2021 | 17:13

В среду, 26 мая, в Пензе на ТЭЦ-1 прошло тренировочное учение спасателей.

Согласно легенде, в котлотурбинном цехе произошел пожар. Сработала система оповещения, сотрудники быстро покинули здание, однако несколько человек оказались отрезаны от путей эвакуации.

На место прибыли экстренные службы. Подразделения приступили к спасению людей и тушению условного пожара. С помощью спасательного капюшона, автолестницы и канатно-спускового устройства сотрудники МЧС спасли трех человек.

Возгорание было ликвидировано посредством подачи в его очаг воздушно-механической пены.

«Учения проведены в условиях, приближенных к боевым. Все подразделения с поставленными задачами успешно справились», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.