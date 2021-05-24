Жительнице области по ошибке отказали в пособии на ребенка

24.05.2021 | 15:18

В Лунинском районе матери пятилетнего ребенка отказали в назначении детского пособия (от 3 до 7).

Не сумев разобраться в ситуации самостоятельно, женщина обратилась за помощью к омбудсмену Елене Столяровой. Та связалась с администрацией района и попросила рассмотреть документы заявительницы повторно.

При изучении бумаг выяснилось, что управление соцзащиты вынесло решение об отказе в ежемесячной выплате по ошибке.

«По повторному заявлению от 28 апреля было назначено пособие на ребенка в размере 100% величины прожиточного минимума для детей. Выплата была осуществлена семье 21 мая», - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.