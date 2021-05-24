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Общество

Жительнице области по ошибке отказали в пособии на ребенка

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В Лунинском районе матери пятилетнего ребенка отказали в назначении детского пособия (от 3 до 7).

Не сумев разобраться в ситуации самостоятельно, женщина обратилась за помощью к омбудсмену Елене Столяровой. Та связалась с администрацией района и попросила рассмотреть документы заявительницы повторно.

При изучении бумаг выяснилось, что управление соцзащиты вынесло решение об отказе в ежемесячной выплате по ошибке.

«По повторному заявлению от 28 апреля было назначено пособие на ребенка в размере 100% величины прожиточного минимума для детей. Выплата была осуществлена семье 21 мая», - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

братилась за помощью к омбудсмену Елене Столяровой.
ОБРАЩЕНИЕ К Е.СТОЛЯРОВОЙ.

Когда прекратится использование детей лицами цыганской национальности в преступном промысле нищенства и попрошайничества на кладбищах в православные праздники?

Гость||

обратилась за помощью к омбудсмену Елене Столяровой...Надо только одну Столярову оставить,от зтих

соцзащит одно вредительство и трата на их содержание.На их содержание трат больше чем помощи.

Имя: Гость
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