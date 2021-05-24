В Пензе подвели итоги рейдов по магазинам в день последнего звонка

24.05.2021 | 15:54

В Пензе подвели итоги рейдов, которые прошли в субботу, 22 мая, в день праздника «Последний звонок». Межведомственные комиссии посетили 92 объекта торговли и общепита.

12 предпринимателей нарушили требования закона. 9 административных протоколов составлены по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена), 2 - по статье 14.16.2 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), 1 - по статье 14.17.1 (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

«Несмотря на проведение разъяснительной работы среди руководителей объектов розничной торговли, индивидуальных предпринимателей, не все хозяйствующие субъекты соблюдали требования постановления о запрете продажи алкогольной продукции», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Нарушения выявили в магазинах на улице Воронова, 2, Генерала Глазунова, Минской, 16а, Беляева, 10а, Чаадаева, 29, Фурманова, 1, Крымской, 8, Терновского, 92, Чапаева, 81, проспекте Строителей, 80Б.

Алкоголь без лицензии продавали в кафе на улице Луначарского, 6Б.