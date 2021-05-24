У главврачей пензенских учреждений в 2020 году выросли доходы

24.05.2021 | 13:48

На сайте Министерства здравоохранения Пензенской области опубликованы сведения о доходах и имуществе главных врачей медицинских организаций и их обязательствах имущественного характера за 2020 год.

Главврач городской станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев указал в декларации сумму 1 млн 316 тыс. 627 рублей (в 2019-м - 849 тыс. 426). У него в собственности - три земельных участка (1 351, 224 и 1 500 кв. м), часть земельного участка (1 591 кв. м), две квартиры (37,8 и 70,5 кв. м), часть нежилого здания (204,6 кв. м) и автомобиль Volvo V70.

Доход главного врача Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Максима Баженова составил 1 млн 379 тыс. 629 рублей (в 2019-м - 997 тыс. 584). У него есть квартира (86,5 кв. м) и автомобиль Mercedes GLK.

Главврач Пензенской стоматологической поликлиники Елена Блащук указала в декларации сумму 1 млн 863 тыс. 710 рублей (в 2019-м - 2 млн 854 тыс. 933). В ее собственности имеются земельный участок (1 000 кв. м), жилой дом (303,7 кв. м), баня (75,8 кв. м), квартира (74,8 кв. м), гараж (26,9 кв. м), 1/75 подземной автостоянки (3 641,3 кв. м), нежилое помещение (107 кв. м), индивидуальный земельный участок (35 кв. м), автомобиль Volvo ХС40.

Главный врач Пензенского городского родильного дома Денис Бочарников задекларировал доход в 1 млн 180 тыс. 440 рублей (в 2019-м - 1 млн 921 тыс. 700). Ему принадлежит 1/2 земельного участка (800 кв. м). Также он владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.

Главврач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов указал в декларации сумму 7 млн 126 тыс. 590 рублей (в 2019-м - 5 млн 358 тыс. 430). У него в собственности находятся квартира (101,1 кв. м) и автомобиль BMW 5300 xDrive.

Главврач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев получил доход в размере 1 млн 418 тыс. 854 рубля (в 2019-м - 1 млн 311 тыс. 926). Он владеет земельным участком (1 200 кв. м), квартирой (60 кв. м) и автомобилем BMW 528i xDrive.

Руководитель областного онкологического диспансера Вячеслав Гудошников, назначенный на эту должность в декабре 2020 года, задекларировал 2 млн 333 тыс. 495 рублей. Ему принадлежит земельный участок (1 092 кв. м), жилой дом (239,2 кв. м), квартира (96,9 кв. м) и гараж (50 кв. м), а также автомобиль Toyota Venza.

Главный врач городской клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Дмитрий Зиновьев получил доход в 1 млн 645 тыс. 683 рубля (в 2019-м - 1 млн 495 тыс. 814). Он владеет четвертью квартиры (63,3 кв. м), гаражом (20,8 кв. м) и автомобилем УАЗ-3909, а также мотоциклом Yamaha.

Руководитель областного госпиталя для ветеранов войн Алексей Каргин задекларировал доход в 3 млн 827 тыс. 814 рублей (в 2019-м - 1 млн 131 тыс. 705). Он владеет земельным участком (48 кв. м), 1/2 квартиры (24,9 кв. м), гаражом (48 кв. м), автомобилем ВАЗ-2112.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова получила 1 млн 419 тыс. 748 рублей (в 2019-м - 1 млн 349 тыс. 974). Ей принадлежат два земельных участка (1 250 и 25 кв. м), жилой дом (66,3 кв. м) и два гаража (22,7 и 25 кв. м).

Доход главного врача клинической больницы № 5 Эдуарда Маркелова составил 997 тыс. 16 рублей (в 2019-м - 803 тыс. 456). За ним числится только автомобиль УАЗ-469 и легковой прицеп.

Главврач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков задекларировал доход в размере 1 млн 237 тыс. 447 рублей (в 2019-м - 1 млн 110 тыс. 326). Он владеет квартирой (87,3 кв. м), автомобилями ВАЗ-2131 и Mitsubishi Pajero Sport.

Главврач областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова Светлана Митрошина получила 1 млн 591 тыс. 889 рублей (в 2019-м - 1 млн 299 тыс. 260). У нее в собственности находятся земельный участок (1 552 кв. м), квартира (185,6 кв. м) и 2/26 нежилого помещения (738,7 кв. м).

Ирина Пузракова, главврач областного центра медицинской профилактики, задекларировала 1 млн 169 тыс. 303 рубля (в 2019-м - 937 тыс. 98), квартиру (66,8 кв. м), 4/10 квартиры (93,4 кв. м), автомобиль ВАЗ-2131.

Главврач областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин получил доход в 4 млн 86 тыс. 117 рублей (в 2019-м - 1 млн 974 тыс. 732). Он владеет земельными участками (930 и 20 кв. м), жилым домом (209,6 кв. м).

Руководитель областного бюро судебно-медицинской экспертизы Аркадий Столяров задекларировал 1 млн 696 тыс. 15 рублей (в 2019-м - 1 млн 440 тыс. 393). Он владеет двумя квартирами (43,3 и 59,4 кв. м), автомобилем ВАЗ-21214.

Главврач областной наркологической больницы Юрий Уткин указал в декларации сумму 1 млн 631 тыс. 990 рублей (в 2019-м - 1 млн 528 тыс. 263). Он владеет земельным участком (27 кв. м), 20/1000 земельного участка (959 кв. м), тремя гаражами (20,9; 24,8; 23,8) и автомобилями Chevrolet Niva и Mercedes-Benz 200.

Руководитель Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Ирина Фролова, назначенная в декабре 2020 года, получила 1 млн 862 тыс. 674 рубля. Она владеет земельным участком (1 400 кв. м), жилым домом (93,9 кв. м), квартирой (51,8 кв. м) и гаражом (24,2 кв. м).