Обнародована география новых случаев коронавируса в области

24.05.2021 | 13:15

В Пензенской области за сутки подтвердили 72 случая коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.

В суточную статистику попали Пенза (40 новых пациентов), Мокшанский (7), Бессоновский, Сосновоборский (по 3), Городищенский, Иссинский, Никольский, Пензенский (по 2), Спасский, Белинский, Каменский, Колышлейский, Нижнеломовский, Шемышейский, Кузнецкий (по 1) районы, а также Заречный (4).

Всего с начала эпидемии заразилось 46 760 жителей области. Под наблюдением находится 5 514 человек, снято с него 131 596.

В лабораториях на коронавирус проверили 934 651 пациента (всего 997 432 исследования). За минувшие выходные обследовали 7 548 человек.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 72,33% населения региона, добавили в оперштабе области.