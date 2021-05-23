В Пензе новоявленным россиянам привезли на дом паспорта

23.05.2021 | 19:50

Супруги Ачиловы вместе 56 лет. У них пять детей, 26 внуков и 4 правнука. До этого момента все они были гражданами России, кроме самой семейной пары.

И вот теперь старшие Ачиловы решили перебраться из Узбекистана к своим родным.

«Когда достигли преклонного возраста, мы почувствовали, что нехорошо быть одним, оставаться, мало ли что может случиться. Ни похоронить, ни доброе слово никому, ни кружку воды тоже подать или скорую вызвать, или еще что. Мы нуждались в наших детях», - рассказала Маргарита Ачилова.

«Они обратились в управление по вопросам миграции Пензенской области с просьбой о получении гражданства Российской Федерации. Сотрудники управления приняли все необходимые меры, чтобы супруги Ачиловы получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации», - добавила начальник отдела по вопросам миграции регионального УМВД России Юлия Куртышова.

Паспорта новоявленным россиянам доставили на дом.