Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 мая 2021|20:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе новоявленным россиянам привезли на дом паспорта

Печать

Супруги Ачиловы вместе 56 лет. У них пять детей, 26 внуков и 4 правнука. До этого момента все они были гражданами России, кроме самой семейной пары.

И вот теперь старшие Ачиловы решили перебраться из Узбекистана к своим родным.

«Когда достигли преклонного возраста, мы почувствовали, что нехорошо быть одним, оставаться, мало ли что может случиться. Ни похоронить, ни доброе слово никому, ни кружку воды тоже подать или скорую вызвать, или еще что. Мы нуждались в наших детях», - рассказала Маргарита Ачилова.

«Они обратились в управление по вопросам миграции Пензенской области с просьбой о получении гражданства Российской Федерации. Сотрудники управления приняли все необходимые меры, чтобы супруги Ачиловы получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации», - добавила начальник отдела по вопросам миграции регионального УМВД России Юлия Куртышова.

Паспорта новоявленным россиянам доставили на дом.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Гость||

Мы так рады им! Россия прекрасное государство!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте