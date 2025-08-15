В Пензе полиция не позволила мужчине совершить непоправимое

15.08.2025 | 11:24

В Пензе сотрудники полиции спасли 32-летнего горожанина, который перелез за перила балкона в подъезде дома на улице 65-летия Победы (Дальнее Арбеково) и мог упасть.

О мужчине правоохранителям сообщил местный житель. По адресу оперативно прибыли начальник отдела уголовного розыска Антон Федотов и сотрудники отдельной роты ППС. Они стали уговаривать пензенца спуститься, но тот отказался вступать в диалог.

«Тогда Антон Федотов принял решение подняться наверх. Уже в подъезде ему удалось расположить к себе молодого человека и завести с ним разговор. Мужчина поделился, что хочет совершить необдуманный поступок из-за трудностей в жизни», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Не прерывая разговора, Федотов подбежал к мужчине, схватил его под мышки и прижал к себе. После этого полицейский перетащил горожанина на балкон.

К этому моменту подоспели сотрудники ППС. Они вывели спасенного на улицу и передали медикам для оказания психологической помощи.