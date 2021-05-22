Общество

В Пензе победители конкурса соцпроектов получат до 750 тыс. руб.

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В Пензе объявлен городской конкурс социально значимых проектов, победители которого получат гранты.

Участие в нем могут принять ТОСы, некоммерческие организации, в том числе ТСЖ, ЖК, ЖСК, ассоциации, автономные некоммерческие организации, фонды, зарегистрированные в Пензе. Заявки принимаются до 15 июня включительно в администрациях районов города:

- Железнодорожного - ул. Московская, 110, кабинет № 215, тел. 56-19-66; кабинет № 449,

тел. 55-14-90, e-mail: adm_gd@mail.ru;

- Ленинского - ул. Пушкина, 29а, кабинет № 207, тел. 54-38-72, e-mail: len@sura.ru;

- Октябрьского - ул. Титова, 13, кабинет № 20, тел. 92-94-62, e-mail: oktpenza@mail.ru;

- Первомайского - ул. Богданова, 17, кабинет № 22, тел. 34-36-08, e-mail: apr-penza@mail.ru).

При отборе учитываются конкретность и значимость результатов работ, количество охваченных проектом жителей, обоснованность затрат, уровень софинансирования проекта за счет собственных средств.

Направлений проектов несколько:

- повышение комфортных и безопасных условий проживания (обустройство зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок, парковок, площадок для выгула собак, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т. д.);

- улучшение состояния жилищного фонда (ремонт общего имущества, благоустройство придомовой территории - за исключением установки ограждения, шлагбаума, системы видеонаблюдения и домофона),

- организация общественно-полезных мероприятий (создание клубов, проведение спортивных, культурных, научно-познавательных и других акций).

Победителям конкурса предоставляются гранты: не более 70% сметной стоимости проекта и не более 750 тысяч рублей. Остальные средства - не менее 30% - должны составлять собственные средства участника конкурса.

Источник — фото pixabay.com
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