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Общество

Работа онкологической службы в регионе удостоена высокой оценки

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В пятницу, 21 мая, Пензенскую область с рабочим визитом посетил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

В первую очередь он побывал в центре амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники № 14, а также отделении радиационной онкологии областного онкодиспансера.

Основная задача специалистов центра - диагностика онкозаболеваний на ранних стадиях. В этих целях они формируют списки прикрепленного населения определенных возрастов, проводят анкетирование в рамках профосмотра или диспансеризации для составления онкологического анамнеза и проведения скрининговых обследований.

При обнаружении отклонений от нормы пациента направляют на дополнительные обследования и консультацию с врачом.

«Я разговаривал с сотрудниками центра и увидел, какие здесь прекрасные перспективные кадры, которые работают на хорошем современном оборудовании. Лучевая терапия в Пензенской области проводится на высоком уровне», - подвел итог Андрей Каприн.

Говоря об отделении радиационной онкологии, он отметил, что здесь работают аппараты высокого класса, позволяющие проводить процедуру с максимальной точностью.

Позже, на совещании в рамках визита в регион делегации, члены Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике рассмотрели результаты работы региональной онкологической службы, дав высокую оценку стратегии ее развития.

«В 2019 году у нас проходили дни Пензенской области в Совете Федерации и мы готовили постановление Совета Федерации вместе с правительством Пензенской области, одним из вопросов было строительство лабораторно-диагностического корпуса. Общими усилиями удалось решить вопрос, чтобы мы смогли уже в этом году начать работы по возведению объекта», - рассказал врио губернатора Олег Мельниченко.

21 мая на месте будущей стройплощадки корпуса (на территории областного онкодиспансера) состоялась церемония символической закладки камня, в которой приняли участие высокопоставленные гости.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что с открытием данного объекта появится возможность активнее выявлять различные виды заболеваний и оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь.

«Ввод в эксплуатацию нового лабораторно-диагностического комплекса, уверен, позволит области повысить показатели качества оказания медицинской помощи с использованием самых современных методов диагностики и лечения», - высказался Андрей Каприн.

Далее делегация ознакомилась с региональной практикой социальной адаптации людей с инвалидностью на базе арт-поместья «Новые берега».

Они осмотрели квартиру выпускников Мокшанского дома-интерната, православный храм, образовательный центр, кафе, где работают молодые люди с инвалидностью.

Олег Мельниченко рассказал гостям, что «Новые берега» - интересный проект, где грамотно выстроен процесс реабилитации людей.

«Я, конечно, поражен. Говорят: век живи, век учись. Здесь есть чему поучиться, - восхитился Андрей Каприн. - Я очень признателен за предоставленную возможность ознакомиться с этим проектом. Впечатления колоссальные».

Он отметил, что программа реабилитации нужна и пациентам с онкологией, многие из которых также находятся в затруднительном положении.

«Мы об этом обязательно будем рассказывать представителям других регионов. И что важно - этот опыт является особенным не только тем, что здесь много креативного, современного, необычного, но и самой практикой создания объекта. Согласитесь, без консолидации сил органов власти, некоммерческих организаций, бизнеса, без поддержки государства не получился бы такой большой и всеобъемлющий проект», - подчеркнула, в свою очередь, Инна Святенко.

В заключение участники рабочей встречи посетили дворец единоборств «Воейков» в Пензе, который считается одним из самых комфортных для инвалидов.

В музее спорта сенаторам рассказали об истории развития разных направлений и достижениях выдающихся спортсменов Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Пенза занимает второе место по онкологии в России?

Гость||

Сенаторы.....ржу в голос.почему в костюмах,где простыни и сандали?да и Рим далеко.пишите проще,мордовские мелкие вороватые чинки

Гость||

Да, коррупция, коррупция...

Гость||

Вот для чего его позвали ? Он же сказал, что всё у нас хорошо, бюджетные деньги выкинули.А так вроде как и сделали что то, можно галочку поставить.

Гость||

ХИМИОТЕРАПИЯ АКТИВИРУЕТ МЕХАНИЗМ РОСТА РАКОВОЙ ОПУХОЛИ, ПРИВОДЯ К МЕТАСТАЗИРОВАНИЮ РАКА

Химиотерапия считается самым эффективным средством борьбы с раком, однако, она может причинять больше вреда, чем пользы, согласно новому шокирующему исследованию, опубликованному в журнале Science Translational Medicine.

Химиотерапия — исключительно агрессивная терапия, убивающая как раковые, так и здоровые клетки, которая, как обнаружено, увеличивает вероятность миграции раковых клеток в другие органы тела. Когда происходит подобное, заболевание называют метастазирующим раком, являющийся самым смертельно опасным из всех.

Химиотерапия даёт людям ложное впечатление «лечения» рака. К сожалению, это — лишь половина всей истории. Уменьшая не на долгий срок первичные опухоли у некоторых пациентов, химиотерапевтические препараты запускают в организме некий механизм, позволяющий раковым клеткам расти быстрее и становиться более сильными. Большинство пациентов, проходящих химиотерапию, по сути, обменивают один тип рака на другой, более смертельно опасный. Несмотря на это, химиотерапия остаётся первым выбором для больного раком.

Для своего исследования исследователи Медицинского Колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке проанализировали воздействие обычных химиотерапевтических препаратов на пациенток больных раком грудной железы. Доктор Джордж Караджианнис и его коллеги обнаружили, что два обычно применяемых препарата для химиотерапии увеличивали количество «входных путей» в кровеносные сосуды. Через эти маленькие точки выхода, раковые клетки могут легко мигрировать в кровеносную систему и любые органы тела.

Помимо этого, дополнительное тестирование на мышах продемонстрировало большее количество раковых клеток в организме и лёгких после применения препаратов для химиотерапии. Руководитель исследования доктор Джордж Караджианнис рассказал изданию «The Telegraph», что учитывая данные результаты, каждого ракового пациента, проходящего химиотерапию, нужно тщательно проверять на распространение болезни в другие ткани организма.

«Одним из подходов было бы получение небольшого количества опухолевой ткани после нескольких доз предоперационной химиотерапии», — сказал он. «Если мы обнаружим, что маркерные оценк

Гость||

Химиотерапия — большой бизнес

Несмотря на то, что раковая индустрия вынуждена выплачивать миллиарды долларов штрафов за профессиональную халатность, тем не менее, она обеспечивает гораздо бо́льшую рентабельность, чем любая другая индустрия в мире. Она состоит из преступных корпораций, организаций, учреждений, докторов и онкологов, которым мы, как предполагается, должны доверять. К сожалению, эти люди совсем не заинтересованы в поиске лекарства от рака или продвижении предупреждающих его методик. Некоторые врачи даже доходят до ложного диагностирования рака у людей, чтобы деньги продолжали течь рекой.

Мало того, химиотерапия не помогает в 98% случаев заболевания раком, делая людей ещё больнее, чем до прихода к онкологу. И, поскольку раковая индустрия контролирует мир медицины, альтернативные подходы к лечению, которые могут спасти тысячи людей, по всей планете, без каких-либо вредных побочных эффектов, скрываются от населения.

С тех пор, как Никсон объявил «войну с раком» в 70-х годах 20-го века., миллиарды долларов были выделены на исследование рака, но мало что изменилось. Куда ушли все эти деньги? И почему мы так и не нашли лекарства от рака за все эти годы? Или медицинский мир просто прячет его от нас?

Гость||

Вот же гады лицемерные. Откатили что-ли вам?

Гость||

В паллиативном отделении заведующая Перестань - наглая грубиянка, хамка. Под следствие ее и на нары!

Гость||

Большая куча чинушек с нерабочим настроением потусовалась за счет бюджета.

Гость||

Была бы другой, давно бы инфаркт получила там

Гость||

Кругом одна наглая ложь.лицемеры,противно все это до тошноты

Гость||

Белова-львова как в пул вписалась, сдержанные тона и косметика, горящие глазки...рядом такая же но 50+

Гость||

Приехал, похвалил врачей, ленточку разрезал и бегом с нашей дыры, чтоб не заразиться.

Имя: Гость
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