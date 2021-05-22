Работа онкологической службы в регионе удостоена высокой оценки

22.05.2021 | 09:25

В пятницу, 21 мая, Пензенскую область с рабочим визитом посетил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

В первую очередь он побывал в центре амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники № 14, а также отделении радиационной онкологии областного онкодиспансера.

Основная задача специалистов центра - диагностика онкозаболеваний на ранних стадиях. В этих целях они формируют списки прикрепленного населения определенных возрастов, проводят анкетирование в рамках профосмотра или диспансеризации для составления онкологического анамнеза и проведения скрининговых обследований.

При обнаружении отклонений от нормы пациента направляют на дополнительные обследования и консультацию с врачом.

«Я разговаривал с сотрудниками центра и увидел, какие здесь прекрасные перспективные кадры, которые работают на хорошем современном оборудовании. Лучевая терапия в Пензенской области проводится на высоком уровне», - подвел итог Андрей Каприн.

Говоря об отделении радиационной онкологии, он отметил, что здесь работают аппараты высокого класса, позволяющие проводить процедуру с максимальной точностью.

Позже, на совещании в рамках визита в регион делегации, члены Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике рассмотрели результаты работы региональной онкологической службы, дав высокую оценку стратегии ее развития.

«В 2019 году у нас проходили дни Пензенской области в Совете Федерации и мы готовили постановление Совета Федерации вместе с правительством Пензенской области, одним из вопросов было строительство лабораторно-диагностического корпуса. Общими усилиями удалось решить вопрос, чтобы мы смогли уже в этом году начать работы по возведению объекта», - рассказал врио губернатора Олег Мельниченко.

21 мая на месте будущей стройплощадки корпуса (на территории областного онкодиспансера) состоялась церемония символической закладки камня, в которой приняли участие высокопоставленные гости.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что с открытием данного объекта появится возможность активнее выявлять различные виды заболеваний и оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь.

«Ввод в эксплуатацию нового лабораторно-диагностического комплекса, уверен, позволит области повысить показатели качества оказания медицинской помощи с использованием самых современных методов диагностики и лечения», - высказался Андрей Каприн.

Далее делегация ознакомилась с региональной практикой социальной адаптации людей с инвалидностью на базе арт-поместья «Новые берега».

Они осмотрели квартиру выпускников Мокшанского дома-интерната, православный храм, образовательный центр, кафе, где работают молодые люди с инвалидностью.

Олег Мельниченко рассказал гостям, что «Новые берега» - интересный проект, где грамотно выстроен процесс реабилитации людей.

«Я, конечно, поражен. Говорят: век живи, век учись. Здесь есть чему поучиться, - восхитился Андрей Каприн. - Я очень признателен за предоставленную возможность ознакомиться с этим проектом. Впечатления колоссальные».

Он отметил, что программа реабилитации нужна и пациентам с онкологией, многие из которых также находятся в затруднительном положении.

«Мы об этом обязательно будем рассказывать представителям других регионов. И что важно - этот опыт является особенным не только тем, что здесь много креативного, современного, необычного, но и самой практикой создания объекта. Согласитесь, без консолидации сил органов власти, некоммерческих организаций, бизнеса, без поддержки государства не получился бы такой большой и всеобъемлющий проект», - подчеркнула, в свою очередь, Инна Святенко.

В заключение участники рабочей встречи посетили дворец единоборств «Воейков» в Пензе, который считается одним из самых комфортных для инвалидов.

В музее спорта сенаторам рассказали об истории развития разных направлений и достижениях выдающихся спортсменов Пензенской области.