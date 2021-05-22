Для пензенских выпускников прозвучал последний звонок

22.05.2021 | 18:00

Для пензенских старшеклассников прозвучал последний звонок. Пока будущие выпускники еще до конца не осознают, что попрощались с детством.

«У меня отличный класс, там лучшие ученики, мои лучшие друзья, обожаю их! Надеюсь, буду с ними видеться всегда», - заявил одиннадцатиклассник Арсений Буренин.

На торжественной линейке в лицее № 29 поприсутствовал Андрей Лузгин. Глава администрации Пензы - выпускник этого образовательного учреждения, здесь он проучился два года.

«Школа создала сильную базу, потом было легко учиться в вузе. Я с некоторым для себя удивлением обнаружил, что на I-II курсах - те предметы, которые мы сдавали в школе, а то качество, которое дали в финансово-экономическом лицее, позволяло все сдавать в вузе», - рассказал он.

В 2021 году в области 5 556 учеников закончили 11-й класс и почти 11 000 - 9-й.

В Каменке на линейке наградили ребят, которые на протяжении всех школьных лет показывали высокие результаты в учебе, спорте, занимались общественной деятельностью. После традиционных выступлений наступил самый волнующий момент.

«Самое главное - после последнего звонка начинаются экзамены. Всем сдать их успешно!» - пожелал выпускникам директор лицея № 29 г. Пензы Константин Уланов.

«Чтобы сдали ЕГЭ хорошо, поступили куда хотят и добились больших успехов», - присоединилась одиннадцатиклассница школы № 4 г. Каменки Елизавета Утенкова.

Об этом вчерашние школьники подумают завтра.