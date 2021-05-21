В Спасский собор привезли частицу пояса Пресвятой Богородицы

21.05.2021 | 19:08

В главный пензенский храм области доставили ковчег с одной из величайших святынь Православной церкви - частицей пояса Пресвятой Богородицы и мощей ее родителей. Сотни прихожан пришли поклониться в Спасский собор.

Особую надежду на помощь Пресвятой Богородицы возлагают семьи, не имеющие детей. Считается, что Пречистая Дева избавляет женщин от бесплодия, исцеляет молящихся от тяжелых недугов, дарует духовное утешение.

«Если кто верит, воздается. Есть очень много таких моментов, когда Богородица помогала по жизни. Это все зависит от человека», - рассказала прихожанка Татьяна.

«Чтобы те трудности, которые выпали на долю всей страны, мы прошли достойно, и чтобы у нас были духовные силы на преодоление того, что нам пошлет Господь», - пожелала прихожанка Светлана.

По преданию, Пречистая Дева сама сплела пояс из верблюжьей шерсти. Основная его часть находится в Ватопедском монастыре на Афоне.

«Это частица пояса Божьей матери находится на постоянном хранении в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Она была передана туда на вечное хранение в 2011 году», - сообщил и. о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

«Мы рады этой возможности, которую предоставил нам синодальный отдел по работе с молодежью. Святыни они предоставили на эти дни, чтобы и народ пензенский тоже мог поклониться», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ковчег пробудет в Пензе до вечера воскресенья, 23 мая. Верующих ждут с 7:00 до 19:00.