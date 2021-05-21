В Пензе 10-летняя девочка в одиночестве купалась в пруду

21.05.2021 | 11:06

Инспекторы МЧС, проводившие в Пензе рейд по водоемам, обнаружили 10-летнюю девочку, купавшуюся в пруду у горбольницы № 6. Родителей рядом с ребенком не было. Спасателям пришлось передать школьницу полицейским, а те доставили ее домой.

Этот случай - лишь часть общей проблемы. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, в будни в послеобеденное время на берегах водоемов отдыхает множество детей без сопровождения взрослых. И такая картина наблюдается из года в год.

На территории Пензенской области гибели детей на водоемах в этом году не зафиксировано. Однако в целом по Приволжскому федеральному округу погибло уже 8 несовершеннолетних.

«Пляжи еще не начали официальную работу, дно водоемов не очищено, нет спасателей и средств для оказания помощи. Детям без сопровождения взрослых угрожает множество опасностей - и гибель на воде, и травмирование, и встреча с асоциальными элементами. Да и взрослым следует учитывать: купальный сезон стартует только в июне, вода еще очень холодная» - предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС.