Общество

В Пензе 10-летняя девочка в одиночестве купалась в пруду

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Инспекторы МЧС, проводившие в Пензе рейд по водоемам, обнаружили 10-летнюю девочку, купавшуюся в пруду у горбольницы № 6. Родителей рядом с ребенком не было. Спасателям пришлось передать школьницу полицейским, а те доставили ее домой.

Этот случай - лишь часть общей проблемы. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, в будни в послеобеденное время на берегах водоемов отдыхает множество детей без сопровождения взрослых. И такая картина наблюдается из года в год.

На территории Пензенской области гибели детей на водоемах в этом году не зафиксировано. Однако в целом по Приволжскому федеральному округу погибло уже 8 несовершеннолетних.

«Пляжи еще не начали официальную работу, дно водоемов не очищено, нет спасателей и средств для оказания помощи. Детям без сопровождения взрослых угрожает множество опасностей - и гибель на воде, и травмирование, и встреча с асоциальными элементами. Да и взрослым следует учитывать: купальный сезон стартует только в июне, вода еще очень холодная» - предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость||

кружки стали платными.школа также лишний раз не хочет заниматься ребятами,вот они и идут куда хотят и когда хотят.......

Гость||

Гость писал(a):

кружки стали платными.школа также лишний раз не хочет заниматься ребятами,вот они и идут куда хотят и когда хотят.......
Это просто вы дурачок (как и остальные буратасы), не можете нормально за детьми смотреть и их занять полезными для них делами.

Гость||

родителей!!! НЕ школу!!! РОДИТЕЛЕЙ к ответу!!! И пусть они благодарят сотрудников полиции за бдительность

Гость||

И спасателей!!!

Гость||

Гость писал(a):

кружки стали платными.школа также лишний раз не хочет заниматься ребятами,вот они и идут куда хотят и когда хотят
Вы дурочка? Много раньше летом кружки посещали детки? При СССР? Практически никто. 2% и то на бумаге.

Гость||

В советское время мы купались одни, никто с детьми на реку не ходил из взрослых. Но правда и тонули, бывало, тоже.

Гость||

А почему рядом не оказалось,активиста, волонтера, юнармейца, казака, кадета?Ведь каждый шаг смерда должен быть на контроле.Несчастные дети путинской страны,да и детством это не назвать,так...Да,мальчишки и про удочку забудьте,лишнее это,дядя из мчс в фуражке смотрит за вами.Сидите уж лучше дома.

Гость||

Гость писал(а):

> В советское время мы купались одни, никто с детьми на реку не ходил из

> взрослых. Но правда и тонули, бывало, тоже.

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Толика 5-летнего хоронили в 52-м напротив козьей бани. Утоп...

Гость||

У нас живет семья многодетных, двое взрослых и двое 8-10 лет. Так вот эти младшие вещле лазиют, в окна высовыются, стоят прям, в школу смотрю уже весь месяц не ходят. А мать пьяная валяется дома. Вот хочется спросить, где опека? Это не соседи должны об этом сообщать, а школа, если дети не ходят. Или только у нормальных родителей можно детей забирать, те придут за ними, а эти и не вспомнят об их существовании.

Гость||

Родители работают и не знают чем их дети занимаются!Хотя ребенок должен быть в школе!Родители в любом случае обязаны знать досуг своих детей!

Имя: Гость
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