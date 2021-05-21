Общество

С 1 июня на Лесном пруду в Заречном будут дежурить спасатели

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Пляжный сезон для зареченцев откроется в первый календарный день лета. Коммунальщики благоустраивают территорию, а управление гражданской защиты озаботилось безопасностью.

В минувшие выходные, несмотря на холодную воду, жители закрытого города загорали на пляже в зоне отдыха «Лесная». С 1 июня на Лесном пруду станут дежурить матросы-спасатели, на которых возложена забота о спасении утопающих. К ЧП нужно быть готовым в любой момент, так как в холодной воде может случиться спазм сосудов, способный вызвать судороги или привести к остановке сердца.

«Помимо холодной воды, опасность может поджидать и на дне - стекла, арматура и острые камни», - предупреждает любителей купания портал «Заречье сегодня».

Горожанам также напоминают: плавание в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено», грозит штрафом от 100 до 500 рублей, а в состоянии алкогольного опьянения - от 500 до 1 000 рублей.

Источник — фото zarpressa.ru
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