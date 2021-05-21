Общество

Нарушение скоростного режима: с начала года в области случилось 107 ДТП

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Пензенская область приняла участие в Глобальной неделе безопасности, объявленной во всем мире Организацией Объединенных Наций. Главная цель масштабных мероприятий - снижение скоростного режима до 30 километров в час в местах пересечения транспортных и пассажирских потоков.

«Особое внимание было акцентировано на предупреждение нарушений правил дорожного движения граждан, передвигающихся на моноколесах, гироскутерах, электросамокатах.

«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге. Водителям стоит снизить скорость рядом с пешеходным переходом и не совершать обгон или опережение другого транспортного средства вблизи переходов», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

В течение недели сотрудники ГИБДД обращали внимание граждан на то, что излишнее ускорение может привести к тяжелым травмам. Только с начала 2021-го по этим причинам в регионе произошло 107 ДТП, 12 человек погибли, хотя большинство автомобилистов утверждают, что стараются не только соблюдать правила, но и внимательно следить за окружающей обстановкой.

«Очень важно, потому что там дети. У меня самой ребенок, и я считаю, что это очень важно, потому что они моментально выбегают на дорогу», - отметила горожанка.

«Можно ехать и медленно, а все равно кого-то не заметить и на кого-нибудь наехать. Поэтому надо всегда быть бдительными», - рассказал пензенец.

В рамках недели безопасности инспекторы ГИБДД раздали участникам дорожного движения - взрослым и детям - специальные памятки.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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хватит болтать, пора действовать: рейды, штрафы, лишения, задержания

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