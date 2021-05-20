Выкупать комнаты на Кулибина, 10, будут по рыночной стоимости

20.05.2021 | 19:08

156 комнат и земельный участок на Кулибина, 10, скоро перейдут в собственность муниципалитета. Глава администрации Пензы подписал документ об изъятии.

Многострадальную пятиэтажку в Заводском районе расселили в 2018 году, ее судьбе средства массовой информации посвятили десятки материалов. Но прежде чем здание снесут, помещение нужно выкупить у нынешних владельцев, то есть у тех, кто там жил, пока дом не признали аварийным. Запущена процедура оценки помещений.

«После того как у нас зарегистрируется переход права на муниципальное образование по всем помещениям, мы зарегистрируем за собой земельный участок и запустим процедуру сноса этого объекта», - сообщила начальник УМИ администрации г. Пензы Ирина Кочеткова.

По ее словам, выкупать площади у собственников будут по рыночной стоимости.

«Учитывая, что это жилье аварийное, но тем не менее находится в центре, вилка стоимости у нас разная. Размер изымаемого помещения там, по-моему, от 15 квадратных метров и выше. Как правило, по опыту, стоимость определяется не менее 500 000 рублей», - заявила Ирина Кочеткова.

Среди бывших жильцов вполне могут оказаться люди, которые не согласятся с предложенной им ценой. Тогда начнутся судебные тяжбы.

Другое многострадальное здание в Заводском районе - на Ударной, 35. Жильцы начали освобождать его в декабре 2016 года, когда дом стал рушиться на глазах. Но некоторые отказывались выезжать даже после того, как два подъезда обвалились.

Дом № 35 на Ударной уже вплотную приблизился к тому моменту, когда должен окончательно исчезнуть с лица города. Большая часть его прежних обитателей получила от муниципалитета другое жилье. Некоторые предпочли, чтобы им отдали выкупную стоимость. Полностью процедура должна завершиться к концу лета.

В похожем состоянии в Пензе еще шесть-семь домов, признанных аварийными, но помещения которых город у граждан еще не выкупил.