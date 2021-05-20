Общество

В Пензе сроки нанесения разметки на дороги растянулись до июля

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В Пензе перенесли сроки окончания работ по нанесению дорожной разметки. Ранее мэрия обозначила, что специалисты сделают все в мае.

Однако темпы нанесения взволновали пензенских водителей. С вопросом, когда улично-дорожная сеть преобразится, они обратились к врио губернатора Олегу Мельниченко в его аккаунте соцсети Instagram.

«Вот уже май, а дороги города без разметок и пешеходных переходов! Подскажите, пожалуйста, эта проблема будет решаться? Едут все как вздумается, многие - и по встречке», - пожаловалась горожанка.

Ей ответил представитель администрации Пензы.

«Дорожная разметка на улично-дорожной сети Пензы будет нанесена до 1 июля», - пояснил он.

В начале мая главе региона также задавали этот вопрос. Мельниченко пояснил, что разметка проторгована и он поставил этот вопрос на контроль.

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