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Общество

На пензенских дорогах начали обновлять разметку

Печать

Разметка и дисциплинирует тех, кто за рулем, и напоминает пешеходам о необходимости пересекать дорогу только в предназначенных местах. В майские праздники в городе приступили к нанесению линий, которые информируют автомобилистов о режимах движения, ограничениях и запретах. В 2021-м на 228 улицах нарисуют белым по серому.

«У нас два нанесения. Сейчас идет первое, гарантия краски - 3 месяца. В течение 3 месяцев мы сделаем второе нанесение (в августе-сентябре) и в зиму уходим с новой разметкой. Мы проторговали пока первое нанесение», - рассказал директор Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

Оператор разметочной машины строго следует опознавательным знакам на проезжей части. Они указывают дорожному маляру, где и какой след оставить. Сколько уйдет краски на то, чтобы выполнить требования безопасности движения, сказать сложно. На весь комплекс работ из бюджета выделяют 28 миллионов рублей.

Из-за дефицита средств в этом году термопластик не будут использовать, но выполненную ранее разметку синтетическим материалом восстановят.

«12 улиц у нас по гарантии с термопластиком, гарантия - год. Сейчас подрядчика приглашаем, он не местный, будет устранять замечания», - отметил Максим Иванкин.

Краска менее долговечна, на нее гарантия - 3 месяца.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

3 месяца ?????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Разметка и дисциплинирует тех, кто за рулем
Это шутка? Жители Пензы презирают ПДД. Ненавидят всеми фибрами души. Живут по ауешному понятию: "никому не помешал".

Имя: Гость
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