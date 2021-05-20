Общество

Искусственный интеллект «Билайн» будет выявлять телефонных мошенников

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«Билайн» внедряет технологии искусственного интеллекта в сервис «Кто звонит?», который выявляет телефонных мошенников. Это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в черный список с нескольких суток до минут, а также защитить не только владельцев смартфонов, но и тех, кто пользуется обычным кнопочным телефоном.

В настоящее время в основе большинства сервисов по выявлению и предупреждению мошеннических действий лежат так называемые черные списки - постоянно обновляемая база телефонных номеров, куда занесены номера вероятных мошенников.

Такие базы составляются на основе анализа поступающих жалоб от людей, которым преступники уже дозвонились, а процесс занесения мошеннических номеров в такие списки, как правило, может занимать до нескольких суток.

Кроме того, этим сервисам сложно справиться с практикой «подмены номеров», что еще больше уменьшает возможность предупреждения реальных мошеннических действий. К тому же подавляющее большинство из них работает только на смартфонах.

«Билайн» уже умеет защищать своих клиентов от нежелательных звонков, в том числе тех, кто пользуется кнопочными телефонами. Развивая этот сервис, мы будем опираться на поведенческие паттерны телефонных мошенников и таким образом обеспечим сокращение времени выявления мошенников с нескольких суток до часов и даже минут. Модель, которая ляжет в основу нового решения, будет постоянно обучаться в автоматическом режиме, и, таким образом, вероятность определения мошеннических действий будет увеличиваться», - сказал исполнительный вице-президент «Билайна» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

В настоящее время «Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию продукт «Кто звонит?», что является первым этапом работы в направлении борьбы с телефонным мошенничеством. Нейросеть, которая будет выявлять мошеннические звонки с требуемой скоростью, сейчас обучается, и в ближайшее время она станет одним из основных инструментов для идентификации мошеннического звонка.

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